Tunisie: Renforcer la coopération entre la Tunisie et l'Organisation Mondiale de la Santé Animale

La coopération actuelle entre la Tunisie et l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA) et les moyens de la développer ont été au coeur de la rencontre qui a eu lieu vendredi soir entre le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, et la Directrice Générale de l'OMSA, Emmanuelle Soubeyran.

Cette rencontre s'est tenue en marge de la visite officielle de Mme Soubeyran en Tunisie, où elle assiste à la conférence « Une Seule Santé » pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, comme l'a indiqué le ministère sur sa page Facebook officielle.

Le ministre a salué la coopération fructueuse entre la Tunisie et l'OMSA, appelant à la renforcer davantage pour préserver la santé animale dans le pays. Il a également insisté sur l'importance de soutenir l'échange d'informations et d'expertises, ainsi que la coordination des efforts entre les pays membres.

De son côté, la Directrice Générale de l'OMSA a remercié la Tunisie d'avoir accueilli cette importante conférence. Elle a souligné que cet événement confirme l'engagement de la Tunisie à appliquer l'approche « Une Seule Santé » pour assurer la durabilité de ses ressources naturelles, protéger la santé humaine, et renforcer la sécurité de la production animale et agricole. Ceci est crucial pour répondre aux défis posés par les changements climatiques, la propagation des maladies zoonotiques, et la dégradation des écosystèmes.

Mme Soubeyran a également salué la richesse du programme de sa mission. Elle a effectué des visites de terrain au cours desquelles elle a pu constater le déroulement des opérations de vaccination contre la rage et les maladies animales contagieuses dans le gouvernorat de Manouba. Elle a également visité le haras de Ksar Saïd.

Enfin, elle a rencontré les étudiants vétérinaires de l'École Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet et s'est informée du fonctionnement de la Direction Générale des Services Vétérinaires et du Centre National de Veille Sanitaire Animale, ce dernier étant un centre de collaboration de l'OMSA pour la formation continue et le développement des compétences vétérinaires.