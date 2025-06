Tunisie: La LTDH appelle à la levée des blocages contre la Caravane Soumoud

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'Homme (LTDH) a appelé les autorités libyennes et égyptiennes à ouvrir l'accès à la « Caravane Soumoud » et à lui permettre de poursuivre son chemin vers Gaza en toute sécurité.

Dans une déclaration publiée ce vendredi soir, la Ligue a réaffirmé son soutien de principe et indéfectible à la « Caravane Soumoud », ainsi qu'à toutes les initiatives civiles et pacifiques visant à briser le blocus imposé à Gaza, à défendre le droit inaliénable du peuple palestinien à la liberté, à l'autodétermination et au retour, et à lutter contre l'occupation.

Elle a souligné l'importance de la pression diplomatique et juridique pour faire appliquer les décisions de la Cour pénale internationale contre les criminels de guerre, et a réitéré son appel à criminaliser toutes les formes de normalisation avec l'occupant.

La Ligue a également appelé l'ensemble des citoyens et toutes les voix libres à participer massivement à la manifestation de solidarité avec la « Caravane Soumoud », prévue demain, samedi 14 juin, devant le Théâtre municipal sur l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, ainsi qu'à la marche nationale programmée pour dimanche 15 juin dans la capitale, dans le cadre de la « Marche mondiale vers Gaza », lancée à l'initiative de composantes de la société civile tunisienne.

De son côté, la Coordination pour l'Action Commune en faveur de la Palestine a également appelé à une mobilisation ce samedi devant le Théâtre municipal.

La « Caravane Soumoud pour briser le blocus de Gaza et arrêter le génocide » a quitté la Tunisie le 9 juin en direction de la bande de Gaza. Elle est bloquée depuis la nuit dernière à l'entrée de la ville de Syrte, en Libye, à la demande des forces de sécurité et de l'armée des autorités de l'Est libyen.