ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a souligné, samedi au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (Alger), lors de la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'artiste et de remise du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi, l'attention particulière accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'art et aux artistes.

Le président de la République "n'a ménagé aucun effort pour promouvoir l'art et améliorer les conditions des artistes, en étant l'initiateur de toute démarche en ce sens", a indiqué M. Ballalou lors de cette cérémonie présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, chargé par le président de la République.

"Les remarquables réalisations accomplies grâce au président de la République et cette attention constante qu'il porte à l'art et aux artistes lui ont valu la profonde gratitude et l'immense reconnaissance de nombreux artistes", a-t-il dit, adressant, à son tour, "ses remerciements" au président de la République pour "son soutien sincère et paternel à la culture algérienne authentique".

Le ministre a également rappelé l'intérêt porté par le président de la République à "l'aspect social des artistes à travers les initiatives actées en matière de protection sociale", citant, à ce propos, le projet de centre médico-social pour les artistes qui participe, a-t-il dit, d'"une politique garantissant une prise en charge sanitaire et sociale à cette importante catégorie".

Mettant en avant "la place essentielle" qu'occupe l'artiste dans la vie des nations, M. Ballalou a souligné l'engagement de son secteur à "faire en sorte que l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) continue de développer les mécanismes de protection et d'améliorer les conditions des artistes, de manière à leur offrir constamment le meilleur".

Il a également félicité les lauréats de la 19e édition du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi, soulignant que ce prix "a toujours été une voie tracée vers l'essor de la créativité".

Le ministre a, par là même, souligné "l'engagement total" de son secteur à écouter et à soutenir les intellectuels et les créateurs algériens.

Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé samedi la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'artiste et de remise du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi, en présence de plusieurs membres du Gouvernement et de plusieurs artistes et écrivains.

Cet événement annuel, organisé sous le haut patronage du président de la République, récompense les lauréats dans plusieurs domaines artistiques et littéraires, dont le roman, la poésie, la dramaturgie, la musique, les arts cinématographiques et les arts plastiques.