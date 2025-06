Algérie: Festival Cirta des sports équestres - plus de 1000 cavaliers à l'ouverture de la 1e édition

CONSTANTINE — La première édition du festival Cirta des sports équestres s'est ouverte samedi après-midi à Constantine avec la participation de plus de 1000 cavaliers de plusieurs wilayas du pays ainsi que de la Tunisie et de la Libye.

Dans une déclaration à l'APS, le président de la Fédération équestre algérienne, Faouzi Sahraoui, a inscrit cette manifestation dans le cadre "des efforts de promotion des sports équestres en Algérie et de mise en valeur des traditions liées à l'équitation, notamment à l'Est du pays qui renferme de grandes compétences et jeunes talents en ce domaine".

Le festival, a-t-il souligné, est une opportunité d'échange des expériences entre les cavaliers algériens et leurs pairs de Tunisie et de la Libye et d'encouragement du tourisme sportif et culturel dans la wilaya de Constantine.

L'ouverture a donné lieu au lancement de trois ateliers d'initiation au sport équestre tent pegging destinés aux trois catégories des concurrents, des arbitres et des entraineurs et qui se poursuivront au 19 juin et seront encadrés par des arbitres internationaux du Sultanat d'Oman et de l'Arabie saoudite sous l'égide de la fédération équestre internationale.

Ce festival est "un grand pas vers le développement du tent pegging en Afrique du Nord", a estimé M. Sahraoui qui a indiqué que le tent pegging est un des sports équestres reconnus par la fédération internationale de la discipline qui se pratique avec une lance ou une épée par laquelle le cavalier lancé au galop doit ramasser et emporter avec son arme une cible placée au sol ou accrochée.

La manifestation qui se poursuivra au 28 juin courant verra l'organisation de spectacles de fantasia et d'ateliers d'initiation d'endurance, de dressage et de saut d'obstacles, notamment.