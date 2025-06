Algérie: Signature d'une convention de coopération entre l'APS et la Direction générale des archives nationales

ALGER — L'agence Algérie Presse Service (APS) et la Direction générale des archives nationales ont signé, samedi à Alger, une convention de coopération établissant un cadre de coopération entre les deux établissements dans les domaines des archives, de la gestion documentaire, de l'échange d'informations, ainsi qu'en matière d'organisation d'activités conjointes d'intérêt commun.

La convention a été signée par le Directeur général de l'APS, M. Samir Gaïd, et le Directeur général des archives nationales, M. Mohamed Bounaâma.

En vertu de cette convention établissant un cadre coopération dans "les domaines de l'archivage, de la gestion documentaire, de l'échange d'informations et de documents, ainsi qu'en matière d'organisation d'activités conjointes d'intérêt commun", les deux parties s'emploieront à "renforcer les échanges scientifiques, historiques et culturels, dans le respect des prérogatives et objectifs de chaque établissement".

Aux termes de cette convention, la Direction générale des archives nationales s'engage à "faciliter l'accès aux archives et l'échange de documents et de contenus à valeur historique et informative", à "associer l'APS à l'organisation de conférences et de colloques scientifiques et culturels autour des thèmes des archives et des médias" et à "organiser des sessions de formation et de perfectionnement au profit des personnels de l'APS, en matière de numérisation et de gestion documentaire et archivistique".

La convention prévoit en outre une collaboration entre les deux établissements dans "les travaux de recherche, d'analyse et d'évaluation des informations concernant les événements nationaux et internationaux".

La signature de cette convention reflète la volonté commune des deux établissements de "préserver le patrimoine historique et militant national, dans une perspective de protection, de valorisation et de transmission de la mémoire aux générations successives".