Algérie: Saihi présente à Tunis l'expérience de l'Algérie dans la mise en oeuvre de l'approche 'Une seule santé'

TUNIS — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a présenté, samedi à Tunis, l'expérience de l'Algérie dans la mise en oeuvre de l'approche "Une seule santé", lors de sa participation aux travaux de la Conférence régionale "Une seule santé" pour le Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Saihi a mis en lumière, à cette occasion, l'expérience algérienne dans la mise en oeuvre de l'approche "Une seule santé" à travers "plusieurs stratégies de développement axées principalement sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la réduction des disparités sociales et régionales", soulignant qu'"il s'agit là d'une priorité pour les pouvoirs publics".

Le ministre a précisé que plusieurs secteurs ministériels, tels que l'environnement, l'agriculture, le commerce, la santé et l'industrie, "s'emploient de manière synergique à harmoniser leurs plans d'action à travers la mise en place de mesures ciblées", visant à "lutter efficacement contre les impacts environnementaux ayant une incidence directe ou indirecte sur la santé publique", en "plaçant cette question au coeur de l'engagement politique et socioéconomique".

Pour ce faire, l'Algérie a élaboré, après plusieurs évaluations, des "plans nationaux constituant la pierre angulaire de cette approche multisectorielle, notamment le premier Plan d'action national

Santé-Environnement, qui représente un cadre unifié pour une action coordonnée visant à faire face aux effets néfastes de l'environnement sur la santé publique, avec un financement assuré par le budget de l'Etat", a expliqué le ministre.

Il a aussi évoqué "le Plan national de sécurité sanitaire des aliments", qui vise, a-t-il dit, à "réduire les maladies et les décès liés à la consommation d'aliments insalubres" et à "renforcer le système de contrôle alimentaire" tout en "soutenant les capacités d'inspection, les laboratoires et les actions de sensibilisation en direction des citoyens".

Outre ces deux plans stratégiques, M. Saihi a mis en exergue "les efforts de l'Algérie dans la prévention et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, à travers la mise en oeuvre du Plan stratégique national visant à limiter l'usage excessif et non contrôlé des antibiotiques, avec un appui international dans le cadre d'un partenariat scientifique et technique destiné à renforcer la sécurité sanitaire".