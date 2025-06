Algérie: Le chef de l'AIEA appelle l'entité sioniste à la plus grande retenue après ses attaques contre l'Iran

- Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a appelé vendredi l'entité sioniste à la plus grande retenue après ses attaques contre l'Iran, notamment ontre des sites nucléaires.

"Je réaffirme que toute action militaire mettant en péril la sûreté et la sécurité des installations nucléaires risque d'avoir de graves conséquences pour le peuple iranien, la région et au-delà", a-t-il dit lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Pour lui, la seule voie durable pour tous repose sur le dialogue et la diplomatie afin de garantir la paix, la stabilité et la coopération.

Les sites nucléaires ne doivent jamais être attaqués, quel que soit le contexte ou les circonstances, afin de ne pas nuire aux personnes et à l'environnement. De telles attaques ont de profondes répercussions sur la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, ainsi que sur la paix et la sécurité régionales et internationales, a martelé M. Grossi.

L'agence onusienne continue de suivre la situation de près.

Son Centre des incidents et des urgences est en contact permanent avec les autorités iraniennes dès le début de l'attaque, confirmant régulièrement l'état des sites.

Elle a ainsi formé une équipe spéciale chargée de suivre la situation de près, a dit Rafael Grossi.

"L'AIEA est en contact permanent avec l'autorité de régulation nucléaire iranienne afin de vérifier l'état des sites nucléaires concernés et d'évaluer tout impact plus large sur la sûreté et la sécurité nucléaires", a-t-il assuré.

L'armée sioniste a mené plusieurs attaques, dans la nuit de jeudi à vendredi, contre des infrastructures civiles et militaires iraniennes, faisant plusieurs martyrs et blessés.