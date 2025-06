Algérie: Activités variées à l'Ouest du pays à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste

ORAN — Des activités culturelles et artistiques variées ont été organisées, samedi, dans plusieurs wilayas de l'Ouest du pays, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artiste, coïncidant avec le 8 juin de chaque année.

A Tiaret, des artistes de l'établissement Cinéma Jeunes ont présenté une scène théâtrale devant le mémorial jouxtant l'arbre où les martyrs artistes Ali Mâachi, Djillali Bensetra et Mohamed Djehlane furent pendus par l'armée coloniale française. Cette scène mettait en lumière les méthodes de torture brutales infligées aux Moudjahidine.

Sur le même site, l'artiste peintre, Abdelkader Ouassel, a exposé plusieurs portraits de figures historiques comme Ibn Khaldoun, l'Emir Abdelkader, Abdelhamid Ibn Badis et l'artiste martyr Ali Mâachi. Une collection d'instruments de musique de la troupe Safir At-Tarab fondée par Ali Mâachi a également été présentée.

Les autorités locales, en présence de la famille révolutionnaire et de figures artistiques, ont supervisé cette commémoration, qui a porté sur un recueillement à la mémoire d'Ali Mâachi, un hommage à Abdelkader Turki - dernier membre de la troupe Safir At-Tarab - à son domicile à Tiaret, ainsi qu'à l'artiste de musique bédouine Abdallah Abbes à Dahmouni. Le nom de l'artiste défunt Hamza Foughali a aussi été attribué à un lycée du quartier Aït Amer Meziane Saïd.

A Relizane, les activités ont été organisées par la direction de la Culture et des Arts et supervisées par le wali, Brahim Berkane, à la maison de la culture M'hamed Issiakhem. Plusieurs figures artistiques et culturelles y ont été honorées, dont les comédiens Aouad Adda, Mohamed El Miloud Bout, Saddem El Hussein Belkadi, les musiciens Mohamed Essadek Idibi, Ben Aouda Zougab, Ahmed Mekki Douadji, ainsi que l'illusionniste, Mustapha Rami.

Des poètes tels qu'Abdelkader Legraâ, Mohamed Mechlouf, Abed Attia, le chanteur Ali Belfodil et les écrivaines Djamila Mirani et Amina Meloudi ont également été distingués. Deux cartes d'artiste biométriques ont été remises à Mohamed Benaouda et Tayeb Benrabia.

Un vernissage d'arts plastiques, un documentaire sur les acquis du secteur culturel, des récitals poétiques, des chants andalous et des spectacles folkloriques reflétant la richesse patrimoniale de la région ont aussi été proposés.

A Tissemsilt, la maison de la culture Mouloud Kacem Naït Belkacem a accueilli un concert de musique populaire animé par la troupe "El Asala" de Theniet El-Had. Cette célébration, organisée par la direction de la culture sous la supervision du wali, Bouzaid Fethi, a réuni autorités civiles, militaires et la communauté artistique. Des hommages ont été rendus à des figures artistiques locales telles que le poète Cheikhaoui Kacem, le doyen du chant bédouin Cheikh Djilali alias "El Filari", le plasticien Meheni Fethi, l'écrivain Triki Mohamed et le metteur en scène Ouahid Metahri.

Des cartes d'artiste ont également été distribuées et un film a été projeté pour mettre en valeur les infrastructures culturelles locales rénovées dans le cadre du programme complémentaire de développement initié par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

A Mascara, les festivités ont débuté, samedi à la maison de la culture Abi Rass Ennaceri, avec le lancement de la première édition des Journées culturelles des réalisations artistiques locales, sous le slogan "Créations artistiques de la capitale de l'Emir Abdelkader".

L'événement, organisé par la maison de la culture, réunit 50 artistes exposant dans les domaines des arts plastiques, de la littérature, de la poésie classique et de la calligraphie arabe.

Parmi les activités prévues lors de cette manifestation de quatre jours figurent un concert de musique bédouine et oranaise par la troupe "Ali El-Mascari", des récitals poétiques par le poète, Djillali Meziane, ainsi qu'une pièce de théâtre intitulée "Sadiqatokoum Louki" produite par le théâtre régional Bachir Zoughaif de Mascara.