Algérie: Chargé par le président de la République, le Premier ministre préside la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'artiste

ALGER — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, samedi, au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'artiste.

Lors de cette cérémonie, les lauréats du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs "Ali Maâchi" 2025, ont été récompensés dans les différentes catégories couvrant plusieurs domaines artistiques et littéraires, dont le roman, la poésie, la dramaturgie, la musique, les arts du spectacle (chant, danse, théâtre), les arts cinématographiques et audiovisuels ainsi que les arts plastiques.

Cet événement annuel, organisé sous le haut patronage du président de la République, se veut un hommage à la contribution de la famille artistique dans la Guerre de libération nationale et confirme l'engagement des hautes autorités de l'Etat à promouvoir le statut de l'artiste, à encourager et à accompagner les jeunes créateurs, et à renforcer le rôle de la culture en tant que rempart de l'unité et de l'identité nationales, et levier important du développement global.

Cette cérémonie, à laquelle ont assisté le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, et des membres du gouvernement, a vu la participation de plusieurs personnalités nationales du monde de la culture et des arts, ainsi qu'une pléiade d'artistes et de créateurs algériens.