Cameroun: Vient de paraître - Le risque-candidat en politique africaine: cas du Cameroun, Afrique en miniature

Le risque-candidat en politique africaine : que signifie-t-il vraiment ? Thierry Amougou répond à cette question dans un essai densement documenté et publié aux Editions les Lys bleu

Cet auteur prolifique, par ailleurs, professeur d'économie du développement à l'UCLouvain, explore les racines du chaos et dessine les contours d'une renaissance possible. Il pose aussi une question plus vaste : en Afrique, la gauche, la droite, le centre ont-ils une réalité propre, ou ne sont-ils que des emprunts mal adaptés ?

À travers le prisme du Cameroun son pays d'origine, il propose une réflexion puissante sur l'avenir politique du continent.

À travers le cas emblématique du Cameroun, cet essai interroge les figures politiques contemporaines : Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis 42 ans, brigue un nouveau mandat en octobre 2025. Face à lui, Maurice Kamto et Cabral Libii incarnent d'autres visions du pays. Mais quel danger - ou quel espoir - représente chacun de ces hommes ? Au-delà des joutes électorales, c'est toute la société camerounaise qui vacille.

Le risque-client est scientifiquement documenté en économie. Tel n'est pas le cas en politique alors qu'un candidat à la magistrature suprême est aussi un client, c'est-à-dire un demandeur d'un crédit politique au peuple détenteur de la souveraineté populaire.

Il présente donc aussi un risque, c'est le risque-candidat. Comment se manifeste-t-il en Afrique ? Quel est son état au Cameroun via les figures de Paul Biya, de Maurice Kamto, de Cabral Libii et d'autres candidats? Quelles en sont les différentes facettes en Afrique ?

À partir du Cameroun, Afrique en miniature, le livre analyse le risque-candidat et ses facteurs aggravants en Afrique : structures néocoloniales du pouvoir, barbarie politique, inflation de la réforme constitutionnelle, trouble dans les idéologies politiques...

En fait, la gauche et la droite ne font pas sens en Afrique. Qu'est-ce qui fait donc sens en Afrique et peut y atténuer le risque-candidat pour faire de la démocratie un instrument de sa réduction drastique ?

Cet essai de 512 pages de Thierry Amougou est à lire et à relire et est disponible en librairies, sur Amazon et sur lysbleueditions.com