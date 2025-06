Sénégal: Pool judiciaire financier - La Chambre d'accusation confirme la confiscation des biens de Farba et Thahirou

Les choses se compliquent un peu plus pour le député-maire des Agnam, Mouhamadou Ngom dit Farba, et l'homme d'affaires Tahirou Sarr, inculpés respectivement les 27 et 28 février derniers pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur 31 885 944 444 FCFA de deniers publics et sur 25 388 944 444 FCFA.

La Chambre d'accusation financière du Parquet financier, qui statuait ce vendredi 13 juin sur leur recours contre les ordonnances de saisie de leurs comptes et biens rendues le 11 mars dernier par le président du Collège des juges d'instruction du pool judiciaire financier a tranché en leur défaveur, en confirmant lesdites ordonnances.

Le député-maire des Agnam, Mouhamadou Ngom alias Farba, et l'homme d'affaires Tahirou Sarr sont désormais empêtrés dans une affaire judiciaire aux contours de plus en plus épineux. Inculpés les 27 et 28 février derniers, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur 31 885 944 444 FCFA de fonds publics, complicité d'abus de biens sociaux, et pour les mêmes faits, Tahirou Sarr est aussi visé pour escroquerie portant sur 25 388 944 444 FCFA ainsi qu'abus de biens sociaux. Des charges qui découlent d'un rapport transmis par la Centif.

Les deux proches de l'ancien régime du Président Macky Sall ont essuyé hier, vendredi 13 juin un revers devant la Chambre d'accusation financière du Parquet financier qu'ils avaient saisie d'un recours contre les ordonnances de saisie de leurs comptes et biens rendues le 11 mars dernier par le président du Collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier.

En effet, selon les informations de nos confrères du site d'information en ligne « seneweb », la Chambre d'accusation financière du Parquet financier qui statuait sur leur requête contre cette décision du juge d'instruction financière a rejeté leur recours. Suite à cette décision, l'Etat a désormais le feu vert pour confisquer provisoirement tous les biens logés dans les banques et ceux fonciers du maire des Agnams et de l'homme d'affaires après leur incarcération.

Pour rappeler, le président du Collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier avait justifié sa demande de saisine en se basant sur des articles 41-1 à 41-4 du Code pénal, des articles 677-40 à 677-42 du Code de procédure pénale et de l'article 202 de la loi n°2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.