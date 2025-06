Sénégal: Polémique autour des enjeux du conflit israélo-palestinien - l'imam de la Mecque dément toute accointance avec les Etats-Unis d'Amérique contre la Palestine

Alors que les tensions au Proche-Orient entre Israël et la Palestine continuent de susciter débats et prises de position, la grande prière de ce vendredi 13 juin à La Mecque a été marquée par un sermon clair de l'imam. Face aux rumeurs circulant sur un supposé alignement de l'Arabie Saoudite avec les États-Unis en faveur d'Israël, le guide religieux a opposé un ferme démenti.

Il a dénoncé des manipulations émanant, selon lui, d'acteurs mal informés et peu au fait des enjeux réels. La prière a rassemblé une foule importante de fidèles, dans un contexte où les pèlerins commencent à quitter le territoire saoudien à la fin du Hadj. Néanmoins, plusieurs d'entre eux font état de retards sur les vols retour, suscitant inquiétudes et interrogations.

Sous un soleil de plomb comme s'il n'a été jamais été si proche de la terre que nulle part ailleurs, les fidèles se hâtent pour la prière de ce vendredi 13 juin à la grande mosquée de Makkah, autour de la Kabaa. Sans doute, c'est l'un des derniers vendredis d'après le hadj.

De tous les côtés, affluent les fidèles, hommes comme femmes et quelques fois font usage des coups d'épaule pour se frayer un chemin. Ibrahima, un des pèlerins « oui en effet je m'appelle Ibrahima Dramé je suis Sénégalais et je réside en France. J'ai effectué tous mes actes de dévotion que ce soit le pèlerinage ou la Umrah. Ce vendredi il y a une très grande affluence à la mosquée de Mecque. Il y a même eu des moments de bousculades et heureusement que cela n'a pas trop duré », explique-t-il.

Demba Sall venu de Gambie a exprimé sa joie de s'être acquitter de toutes ses obligations religieuses. Même sentiment pour Alpha Cissé de Guinée Conakry : « c'est vraiment un souhait de longue date qui vient d'être exaucé. Je rends grâce à Dieu. J'ai prié pour mes compatriotes restés au pays ».

Manifestement, tous les pèlerins expriment une satisfaction d'avoir accompli le 5e pilier de l'Islam. Venu de son Ouzbékistan, Noesol est aux anges « oh Allah, merci de m'avoir choisi parmi ceux qui sont ici présents. J'ai beaucoup appris et cela va beaucoup me grandir dans mes pratiques de la religion », souligne-t-il.

Dans la foule, les dames non plus n'ont pas ménagé leur force pour recueillir la bénédiction divine « c'est une forte intention qui vient de s'accomplir par la grâce de Dieu. J'exhorte toutes les femmes en mesure de le faire de venir effectuer le hadj. Je prie pour la paix mondiale et le bien-être de tous. Nous sommes des frères et soeurs en islam », note la dame Emti Haja.

La umrah ou le petit pèlerinage revêt un sens particulier selon l'imam Ahmad Diop conseiller religieux de Maréga voyage « la Umrah c'est comme le petit frère du pèlerinage à la Mecque. Il y a des Ulémas qui soutiennent que c'est une obligation alors que d'autres disent le contraire. Il est donc demandé d'accomplir le pèlerinage et le hadj au nom de Dieu. Il y'en a qui ont préféré ce qu'on appelle le Ifrad, et dans ce cas il est préférable d'effectuer la Umrah après. Il y'a aussi des gens qui le font pour leurs parents ou amis qui ne sont plus physiquement en mesure de le faire ou qui sont décédés ».

Et le guide religieux d'attirer l'attention « il est préférable de le faire pour soit même en priorité car pour le mort à qui tu le fais pourrait avoir plus de points que toi, qui sait ».

Guerre au Moyen-Orient, l'imam de la Mecque sermonne les fossoyeurs

Dans son prêche de ce vendredi 13 juin, l'imam de la Grande Mosquée de La Mecque s'en est vivement pris à ceux qui prêtent à l'Arabie Saoudite une alliance tacite avec les États-Unis, en soutien à Israël dans le conflit avec la Palestine. Selon l'imam Mouhamad Diop de l'agence Maréga Voyage, qui a retransmis ses propos, le dignitaire religieux a catégoriquement rejeté ces accusations, qualifiant leurs auteurs de manipulateurs mal intentionnés. « Nous sommes des frères en islam, et jamais nous ne compromettrons la vie des Palestiniens, quelles que soient les circonstances », a-t-il relayé

Le coaching et l'encadrement de l'agence Maréga voyage est magnifié par les pèlerins. Son directeur général Abdou Khadre Diop remercie en retour l'ensemble des acteurs et partenaires stratégiques « c'est le moment de rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de réaliser tous les actes attendus et sans soucis majeurs. C'est également le moment de remercier les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette mission. Je cite le groupe sud communication, le groupe Wal Fadjri, Air Sénégal, la Banque Islamique du Sénégal et la Délégation générale au pèlerinage ».

Les vols retour sont en cours avec toutefois des retards signalés çà et là mais ce qui importe le mieux pour les pèlerins, c'est que Allah exauce toutes les prières formulées ici en ce haut lieu de l'Islam, la Mecque.