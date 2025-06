Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a inauguré dans la matinée d'hier, vendredi 13 juin, l'usine SAF Ingrédients spécialisée dans la transformation agroalimentaire.

C'est une usine de déshydratation d'oignons d'une capacité de 37 000 tonnes par an et le coût du projet est estimé à 22 milliards FCFA financés par des investisseurs étrangers et locaux.

« Les promoteurs de ce projet sont à féliciter », a dit le Chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui s'est dit heureux de voir qu'un tel projet ait été conduit à partir de rien, très loin des zones industrielles habituelles au plus près des producteurs et dans une logique écologique et environnementale qui nous satisfait particulièrement dans la conception du projet. Le Chef de l'Exécutif s'est aussi réjoui de la synergie notée entre des investisseurs étrangers et le secteur privé national dans la mise sur pieds de projet auquel il accorde une grande importance.

C'est ainsi qu'il a félicité les promoteurs de ce projet qui, selon lui, « introduit un schéma qui manquait entre les producteurs et l'industrie agroalimentaire par la transformation des produits issus de l'agriculture dans une logique de contractualisation qui assure aux producteurs des revenus stables pour être en confort auprès des banques ».

Ce projet, a-t-il ajouté, est arrivé à point nommé. « Au delà des emplois qu'il crée, ce projet nous conforte dans cette idée que l'industrialisation reste la clé pour davantage développer l'Agriculture qui doit être le fer de lance de notre économie, mais la clé de la relance d'un dynamisme du secteur privé à travers une transformation ajoutant de la valeur à tous nos produits et à nos matières premières », a-t-il déclaré. En présence des ministres Mabouba Diagne de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, de Serigne Guèye Diop du Commerce et de l'Industrie et d'autres membres du gouvernement, le Président de la République a rappelé, qu'à travers ce projet, « rien ne se perd, tout se récupère a une utilité dans le process qui va à l'aboutissement du produit que l'usine SAF Ingrédients est appelée à commercialiser ».

Pour sa part, l'opérateur économique saint-louisien Assane Seck, l'un des promoteurs du projet, s'est dit satisfait de la visite du Président de la République. « Dans tous les pays, nous avons un seul représentant c'est le Président de la République. Nous sommes des hommes d'affaires, et nous avons pensé réaliser ce bijou et aujourd'hui nous avons l'approbation de la première personnalité de l'État et nous devons doubler l'effort qui nous avait animé pour arriver à mettre en place ce projet », a indiqué M. Seck avant de rappeler que c'est la seule usine au monde qui utilise la biomasse.

Pour rappel, le Chef de l'État Bassirou Diomaye Faye s'est rendu par la suite à Diama précisément dans le village de Savoigne où il a visité un nouveau casier agricole financé à plus de 22 milliards FCFA par la BADEA (Banque Arabe de Développement Économique en Afrique)