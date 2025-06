Sénégal: Ligue 1 (27ème journée) - L'US Gorée pour consolider sa première place, le Jaraaf et l'USO à l'affût

Le sprint vers le titre de champion amorce un virage encore crucial lors de la 27e journée qui se joue ce week-end.

Au coude à coude, l'Us Gorée, leader et son dauphin, le Jaraaf de Dakar, vont se livrer un duel à distance. Sur le podium, l'Union sportive de Ouakam sera à l'affût pour maintenir la pression sur le duo de tête à quatre journées de la fin. La bataille ne sera pas que pour le maintien.

La course vers le titre entre dans une phase décisive avec la 27e journée qui se joue ce week-end. Le duel à distance entre le leader l'US Gorée (1er, 47 pts) et son dauphin le Jaraaf (2e, 44 pts) sera en attraction et s'annonce crucial à quatre journées de la fin du marathon. Le club insulaire accueille au stade Djigaly Bagayoko, la Linguère de Saint-Louis (8e, 36 pts). Les hommes de Aly Male ont une belle occasion pour pouvoir de se détacher au classement. Mais à ce stade de la compétition, la tâche est ardue surtout face à une équipe saint-louisienne, à coeur de poursuivre sa bonne dynamique entamée depuis la phase retour du champion.

Au même moment, le Jaraaf va effectuer sa sortie demain dimanche en accueillant au stade de Ngor, l'équipe de Guédiawaye FC (9e, 33 pts). Derrière le duo de tête, l'l'US Ouakam (3e, 43 pts) sera à l'affût. Les Ouakamois se déplacent au stade Alassane Djigo où il affrontera une équipe de l'AS Pikine (6e, 37 pts). Les Ouakamois seront aux aguets et auront un bon coup à jouer. Une nouveau succès sera très précieux et devra leur permettre de maintenir la pression sur le leader et son dauphin.

Au ralenti depuis quelques journées, l'AJEL de Rufisque (4e, 39 pts) tentera de son côté rester au contact du peloton de tête en rendant visite, au stade de Yoff, l'équipe de Dakar Sacré-Coeur (10e, 32 pts).

Les Thiessois de Wallydaan (5e, 39 pts), seront également à la relance sur la pelouse de l'ASC HLM de Dakar. Première équipe non relégable (14e, 28 pts), les promus dakarois amorce une étape cruciale de la lutte pour le maintien en Ligue 1. Un nouveau revers sera également malvenu pour le Jamono Fatick (15e, 22 pts) premier relégable, qui reçoit au stade Massène Faye, la Sonacos de Diourbel (12e, 29 pts). Le club fatickois a une bonne opportunité pour s'imposer à domicile et garder encore l'espoir de rester dans l'élite. Après son court et précieux succès devant le Jaraaf, le Casa Sport (11e, 30 pts) tentera d'enchaîner lors du voyage qu'il fera chez les Rufisquois de Teungueth FC (13e, 28 pts) au stade Ngalandou Diouf. Cette rencontre sera cruciale pour les deux équipes, toutes deux soucieuses de se sauver de la relégation. Au même moment, Oslo FA de Grand Yoff, lanterne rouge (16e, 22 pts) ira défier au stade de Lat Dior, l'équipe de Génération Foot (7e, 37 pts)

Jaraaf-Guédiawaye FC

Programme 27e journée

Samedi 14 juin (17h)

Stade municipal de Yoff

Dakar Sacré-Coeur-AJEL de Rufisque

Stade Djaguily Bagayokho

US Gorée-Linguère

Stade Ngalandou Diouf

Teungueth FC / Casa Sport

Stade Lat Dior

Génération Foot / Oslo F.A

Dimanche 15 juin 2025

Stade AS Pikine-US Ouakam

Stade municipal des HLM

ASC HLM-Wallydaan

Stade Massene Sene

Jamono Fatick- Sonacos

Stade municipal de Ngor