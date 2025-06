Sénégal: Bacary Cissé candidat à la présidence de la ligue régionale - « Le football ziguinchorois a besoin d'un nouveau cycle »

Le journaliste sportif, non moins conseiller de Sadio Mane, Bacary Cissé a déclaré sa candidature à la présidence de la Ligue régionale de football de Ziguinchor. Le président de Niaguiss Football club a affiché cette ambition à travers un ambitieux programme intitulé « Le Sursaut ».

Pour la réussite du projet, Bacary Cissé, Président Directeur General de D-Sports, compte s'appuyer sur une « méthode rigoureuse » et la mise en place d'une feuille de route opérationnelle. « Ce programme est un contrat moral. Il ne s'agit pas de promesses illusoires mais un engagement pragmatique fondé sur un méthodes, une direction et une mobilisation collective ». « Le football ziguinchorois a besoins d'un nouveau cycle », a déclaré Monsieur Cissé membre du Comité exécutif de l'ANPS en charge de la formation.

Dans sa profession de foi, le journaliste a mis en avant les valeurs et sur l'engagement quotidiens des éducateurs, sur l'engagement quotidiens des éducateurs des dirigeants, des supporters et surtout de la jeunesse. Ce qui, selon lui, seront utiles pour construire l'avenir et irriguer une nouvelle ambition collective pour la région.

Pour que cette ambition devienne réalité, Bacary Cissé a confiné dans sa feuille de route dix points. Ils s'articulent principalement autour d'une vision d'avenir portée par le terrain. Autrement dit un projet de club « Horizon 2029 » qui vise la transformation en profondeur visant à accompagner chaque club, à bâtir des clubs « forts, autonomes et solidaires » tout en plaçant la formation des jeunes au coeur de cette transformation. Le tout adossé sur la constructions d'infrastructures adaptées, la réhabilitation et la sécurisations de terrains prioritaires et pour une pratique durable à l'échelle régionale. Un chantier qui, suivant le programme, sera conduit en concertation et avec une attention particulière aux zones les moins équipées.