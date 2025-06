Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 juin 2025

revue de presse

Guerre Israël-Iran : L’Afrique a de bonnes raisons de s’inquiéter

L’ombre du conflit ouvert entre l’Etat d’Israël et la République islamique d’Iran qui planait au-dessus du Moyen-Orient, a finalement franchi le cap de la guerre froide de drones invisibles et de menaces diplomatiques, pour devenir un choc frontal, brutal et à ciel ouvert.

Tout a commencé très tôt dans la matinée du 13 juin 2025 avec l’offensive israélienne déclenchée avec une précision chirurgicale contre les infrastructures et sites stratégiques iraniens, mais aussi contre de hauts responsables et scientifiques nucléaires à Téhéran, Natanz et Isfahan.

Si ce conflit s’enlise, en effet, le détroit d’Ormuz et les autres corridors maritimes du Golfe persique par où transitent le pétrole, les engrais et les céréales, entre autres, en direction de l’Afrique, seront perturbés, et cela rendra la sécurité alimentaire déjà mise à mal sur le continent par les dérèglements climatiques, davantage problématique. (Source Le Pays)

Nigéria : 8 chefs de bandes armées se rendent, libérant 16 otages

Huit dirigeants de groupes armés se sont rendus samedi 14 juin aux autorités dans l’État de Katsina et ont libéré 16 personnes kidnappées, selon l’armée nigériane.

L’opération s’inscrit dans le cadre d’une initiative de désarmement menée par l’armée nigériane (opération Fasan Yamma) en collaboration avec les parties prenantes locales.

Les individus identifiés comme Kamulu Buzaru, Manore, Nagwaggo, Lalbi, Alhaji Sani, Dogo Baidu, Dogo Nahalle et Abdulkadir Black ont volontairement remis leurs armes aux autorités. (Source apanews)

Tchad: Le procureur interdit la presse et la société civile d'enquêter sur les violences de Mandakao

Au Tchad, le procureur près le TGI de Ndjamena a interdit depuis samedi 14 juin aux journalistes et aux membres de la société civile de se rendre dans le village de Mandakao, dans le Logone Occidental, pour enquêter sur les violences intercommunautaires qui ont fait une quarantaine de morts début mai dans ce village et ont conduit à l'arrestation du principal opposant tchadien, Succès Masra, accusé d'en être le commanditaire, malgré ses dénégations.

« Compte tenu de la sensibilité » de l'affaire, le procureur Oumar Mahamat Kedelaye prévient que « toute autre démarche parallèle » à l'enquête officielle en cours pourrait exposer son auteur à des poursuites judiciaires. Une mise en garde lancée au lendemain de la publication d'un rapport de la société civile sur ce drame. (Source RFI)

Au Maroc, la « fermeture sauvage » d’une entreprise détenue par un Français plonge des dizaines de salariés dans la précarité

La société de télémarketing Paul & José a vidé ses locaux de Casablanca sans préavis, en mai, après avoir été discrètement cédée. Des salariés, soutenus par l’Union marocaine du travail, suspectent une « fraude sociale ».

Impossible d’entrer. Lundi 12 mai, les salariés de l’entreprise de télémarketing Paul & José sont tombés des nues en arrivant devant la porte condamnée de leurs bureaux, dans un immeuble du très fréquenté boulevard d’Anfa, au centre-ville de Casablanca. Leur surprise a été d’autant plus grande que la direction venait d’accorder aux employés le pont du 8 mai. Dans une note de service, elle les encourageait même à « profiter de ce long week-end de repos ». (Source Lemonde Afrique)

Côte d'Ivoire : Marée humaine à Abidjan pour défendre la candidature de Thiam

Malgré une pluie battante, des milliers de personnes se sont réunies aux abords du siège de la Commission électorale indépendante (CEI) pour soutenir Tidjane Thiam, figure de l’opposition écartée de la présidentielle prévue en octobre.

Vêtus de vert et de blanc les couleurs du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) les manifestants ont défilé dans le calme, scandant : « Justice corrompue ! » et « Thithi président ! »

Le 4 juin, la CEI a retiré M. Thiam de la liste définitive des candidats, invoquant sa double nationalité ivoirienne et française. L’ancien directeur général du Crédit Suisse, né en Côte d’Ivoire, avait obtenu la nationalité française en 1987. Il y a officiellement renoncé en mars, mais cela n’a pas suffi à convaincre les autorités. (Source Africanews)

BAL 2025 - Al Ahli Tripoli sacré champion, Jean Jacques Boissy élu MVP

Le club libyen, Al Ahli Tripoli a remporté, samedi, la saison 2025 de la Basket African League (BAL), en battant Petro de Luanda (Angola), 88-67, à la SunBet Arena de Pretoria, en Afrique du Sud. Cette victoire a permis à Al Ahli Tripoli de devenir la première équipe libyenne à remporter cette compétition.

Petro de Luanda a terminé deuxième pour la deuxième fois de l'histoire de la BAL. Les angolais avaient remporté l'édition 2024. Le meneur sénégalais Jean-Jacques Boissy évoluant à Ahli Tripoli a été élu MVP de la BAL 2025. (Source APS)

Afrique : La Chine, premier partenaire commercial du continent

Il est le premier partenaire commercial du continent africain depuis une quinzaine d’années. Il s’agit de la Chine. A l’occasion du Forum sur la Coopération Sino-Africaine dont les travaux se sont tenus le 11 juin dernier dans la province chinoise du Hunan, cette coopération, qui ne cesse de prendre de l’ampleur, a été mise en exergue.

Le Forum Chine-Afrique : une plateforme majeure pour les relations entre les deux partenaires. Des relations économiques qui ont connu une forte croissance ces dernières années. Selon un rapport de la Banque mondiale, les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique ont atteint 282 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 20% par rapport à 2019. La Chine demeure ainsi le premier partenaire commercial de l’Afrique, dépassant les États-Unis et l’Union européenne. (Source Africa 24)

Élections 2025 au Burundi : Le président de la République appelle au calme et tend la main à tous

Neuf jours après la tenue des élections législatives et communales marquées par une large victoire du CNDD-FDD, le Chef de l’Etat s’est exprimé ce samedi 14 juin lors d’une conférence publique tenue dans la capitale politique du Burundi. Sans pour autant mettre en cause la victoire de son parti, il a promis de tendre l’oreille à toutes les doléances.

Devant un parterre des journalistes des médias publics et privés, le Chef de l’Etat a abordé plusieurs questions brûlantes d’actualité politique nationale, notamment les irrégularités dénoncées par certains partis d’opposition et des organisations de la société civile.

Décontracté, le Président Evariste Ndayishimiye s’est prononcé d’abord sur les résultats provisoires issus des élections législatives et communales indiquant une victoire presque totale du CNDD-FDD, où le parti au pouvoir, qui aurait remporté près de 100 % des sièges. (Source Iwacu)

Mondial des clubs : Al Ahly piétine d’entrée face à l’Inter Miami

À Miami, les champions d’Égypte ont manqué le coche, samedi. Face à l’Inter Miami, Al Ahly a été tenu en échec (0-0) dans une rencontre où les regrets dominent, à commencer par ceux de Wessam Abou Ali.

Le décor était planté : une chaleur étouffante, un public aux couleurs rouges venu en nombre, et une première prometteuse pour le nouveau coach d’Al Ahly, José Riveiro. Mais la fête espérée par les Cairotes a tourné court. Incapables de convertir leur domination, les Égyptiens ont laissé filer deux points précieux dans ce Groupe A du Mondial des clubs.



L'attaquant palestinien d’Al Ahly, Wessam Abou Ali a rapidement cru ouvrir le score… avant que son but ne soit logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Frustrant, à l’image de la première période où les Cairotes ont manqué d'efficacité. (Source CAF)

Kinshasa : 29 morts après des pluies diluviennes, des travaux et mesures d’urgence en cours

Au moins 29 personnes ont perdu la vie à Kinshasa, à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de vendredi à samedi, selon un bilan officiel communiqué par les autorités.

Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a confirmé le chiffre et annoncé une série de mesures d’urgence, notamment la prise en charge des sinistrés par l’État. Il a également appelé à la solidarité et invité les habitants des zones qualifiées à haut risque à prendre des précautions, alors que d’autres épisodes pluvieux sont encore attendus.

Des travaux de réhabilitation sont en cours sur certaines artères de la capitale, notamment l’avenue Okito à Binza-Pigeon, l’avenue du Tourisme, et l’avenue Victoire où un pont s’est affaissé. Les autorités assurent que les interventions se poursuivent pour rétablir la circulation et sécuriser les zones affectées. (Source Actualité.cd)