Congo-Brazzaville: Au coeur de l'Unesco ...

S'il est dans le moment présent un enjeu majeur pour le Congo, notre Congo, c'est bien celui de l'élection à la tête de la direction générale de l'Unesco de Firmin Edouard Matoko qui a déposé sa candidature et qui a de sérieuses chances de sortir vainqueur de ce grand scrutin.

Ceci pour la simple raison que cette grande institution est l'une des plus dynamiques, des plus efficaces de la communauté mondiale dans le temps historique que nous vivons grâce à l'art, à la culture, à l'enseignement sous toutes leurs formes.

Présent et actif depuis trente-cinq ans au sein de cette puissante institution majeure de l'Organisation des Nations unies, le candidat congolais est placé en bonne, très bonne position pour en diriger la gouvernance. Mais encore faut-il que nous nous mobilisions tous, chacun à son niveau au sein de la communauté mondiale, pour faire en sorte que la candidature de l'Afrique centrale soit soutenue par la majorité des pays membres de l'Unesco.

Après avoir présenté sa candidature au poste de directeur général devant les ambassadeurs, Firmin Edouard Makoko a dévoilé sa vision qui précise de façon claire son programme : « Je m'engage à maintenir au quotidien l'indispensable unité d'esprit et la confiance réciproque qui se doivent, entre les organes directeurs et le secrétariat, condition sine qua non pour réaliser pleinement l'acte constructif. L'histoire nous donne à nouveau rendez-vous. Notre devoir est de réaffirmer avec plus d'ardeur la vision de nos fondateurs. Car, il n'y a pas pires barrières au progrès et à la paix que celles qui divisent les peuples et les nations en raison de leurs différences, de quelque nature qu'elles soient. Ces barrières, l'Unesco a le pouvoir de les briser dans l'esprit des femmes et des hommes de cette planète. »

Les semaines et les mois à venir diront si ce message a été entendu mais il confirme que le candidat congolais, s'il est élu comme nous l'espérons tous, poursuivra non seulement sans défaillance mais avec une encore plus grande ampleur les actions qu'il a menées tout au long de son mandat technique à la direction de l'Unesco. Ce qui donnera à l'Afrique en général, à l'Afrique centrale en particulier une influence très réelle.

Voyons donc si la communauté internationale dans son ensemble répondra de façon positive au programme que Firmin Edouard Matoko a formulé ces derniers temps et que nous relayons avec force.

