Congo-Brazzaville: Albinisme - La Fondation Mwimba-Texas lance un appel à la solidarité

Près de 300 albinos ont été réunis, le 13 juin, dans la salle de conférence du Centre de rééducation pour handicapés physiques, dans la commune de la Gombe, pour la célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme fêtée dix ans après.

La journée vise à sensibiliser au handicap rare qu'est l'albinisme et à faire en sorte que les personnes atteintes aient accès à la protection solaire et à des soins de santé appropriés pour prévenir le cancer de la peau. Et cette commémoration était une occasion pour la Fondation Mwimba-Texas (FMT) de lancer un appel à la solidarité, à l'égalité et à la dignité. "Cette journée est bien plus qu'une simple commémoration. Elle est un appel vibrant à la solidarité, à l'égalité et à la dignité. En unissant nos voix, nos forces et nos engagements, nous affirmons notre volonté collective de bâtir une société inclusive où chaque individu, quelle que soit sa différence, a droit à l'amour, au respect et à la justice", a indiqué le président de la FMT, Glody Mwimba. Nous nous réunissons pour honorer, célébrer et soutenir les personnes atteintes d'albinisme, reconnaître leurs droits, mettre en lumière leur résilience et dénoncer les discriminations dont elles sont encore trop souvent victimes, a-t-il poursuivi.

Proclamée par l'ONU depuis 2015, cette journée mondiale dénonce les discriminations persistantes, met en lumière les réalités vécues par les albinos et mobilise citoyens et organisations pour construire une société plus inclusive. Le thème de la journée pour 2025 est "Revendiquer nos droits : Protéger notre peau, préserver nos vies".

Des messages de sensibilisation et partage des produits

Après des messages de sensibilisation sur la protection de la peau et des yeux des albinos, des partenaires de la Fondation Mwimba -Texas sont intervenus pour partager sur la santé sexuelle et reproductive. "Vous devez savoir revendiquer vos droits et vous protéger contre les maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées", a indiqué Persé Mabuongo, un des représentants de ces partenaires. Des crèmes solaires et des parasols ont été remis aux albinos pour la protection de leur peau. Et des préservatifs et autres produits ont également été distribués aux albinos adultes dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive.

Des consultations ophtalmologiques ont également été organisées en vue de déceler les éventuels problèmes des yeux chez les albinos. Ceux dont ces examens ont révélé la nécessité de port des lunettes vont être pourvus par le cabinet Big Optique. La FMT, rappelle-t-on, a été accompagnée dans l'organisation de cette journée à Kinshasa par ses partenaires dont Big optique, La Roche Posay, Fondation Kadima, Fondation La Naomie, MSI et Yapf International/RDC.