Congo-Brazzaville: Apprentissage - Une masterclass sur la prise de parole en public

L'événement qu'organise l'agence événementielle Clesh Planner, le 28 juin en début d'après-midi dans la grande salle de l'hôtel de la Préfecture à Brazzaville, est relatif aux dix ans de carrière de l'un des chroniqueurs culturel, Daniel Makaya, intervenant en public pendant les événements de toute nature.

La masterclass sur la prise de parole en public sera animée par Daniel Makaya, animateur télé et maître de cérémonie. Cette rencontre organisée par l'agence événementielle Clesh Planner, une structure soignée par son engagement à valoriser les talents nationaux, s'inscrit dans le cadre de la célébration des dix ans de carrière dudit animateur principal. En effet, dans un monde où les mots peuvent ouvrir les portes les plus solides, savoir s'exprimer clairement, avec assurance et conviction, devient une compétence incontournable. Que ce soit lors d'un entretien d'embauche, d'une présentation professionnelle, d'un discours solennel ou même d'une conversation décisive, le pouvoir de la parole est immense, mais encore trop souvent sous-estimé. C'est donc à cette problématique que Daniel Makaya a choisi de répondre à travers cette formation immersive d'une journée, conçue pour transformer les appréhensions en assurance, le stress en présence, les hésitations en puissance oratoire.

La masterclass se déroulera dans un format intensif, mêlant apports théoriques, exercices pratiques et mises en situation réelles. Parmi les points abordés figureront, entre autres, Comment utiliser sa voix pour capter l'attention et maintenir l'intérêt ? Quels gestes, postures et attitudes corporelles renforcent le message ? Comment structurer un discours ou une intervention pour qu'elle soit mémorable ? Comment gérer le trac et prendre la parole avec sérénité et impact ? A ces thématiques, l'objectif est clair, doter chaque participant des outils concrets pour s'exprimer avec confiance, quelle que soit la situation. Cette journée s'annonce donc comme une expérience forte, entre formation pratique, coaching personnalisé et immersion dans l'univers de l'éloquence stratégique. C'est un investissement accessible et une expérience rare.

Au-delà de l'acquisition de techniques de prise de parole, cette masterclass est une véritable transformation personnelle que promet l'événement. Derrière les mots, c'est souvent une image de soi qui se reconstruit, celle d'un individu capable de captiver, de convaincre et d'inspirer. « Cette masterclass est une urgence. Dans notre société, trop de voix restent enfermées à cause de la peur, du doute ou simplement du manque de méthode. Pourtant, savoir s'exprimer clairement peut changer une vie, décrocher un poste, défendre un projet, inspirer un groupe et même désamorcer un conflit. Il ne suffit donc pas d'avoir de bonnes idées, il faut aussi savoir les dire de manière percutante. Pour participer à cette masterclass », a expliqué Bocleche Sem Ondongo, directeur de l'agence Clesh Planner.

Cet événement est un credo qui résonne particulièrement dans un pays où la jeunesse déborde de talents, mais peine parfois à faire valoir ses idées faute de maîtrise des codes de communication. Conscient des réalités locales, l'organisateur a opté pour une tarification inclusive, avec deux formules au choix : classique pour assister à la formation et recevoir un support pédagogique, et premium, avec des avantages supplémentaires (accès préférentiel, échange personnalisé avec le formateur, épilogue gustatif). « C'est un tarif modique, quand on sait que des formations similaires nécessitent la mobilisation des ressources financières significatives. Les places étant volontairement limitées pour garantir la qualité de l'expérience, il est fortement conseillé d'en réserver rapidement au +242068081168. Ne ratez pas cette occasion unique de vous révéler à travers la parole, dans un cadre professionnel, inspirant et tourné vers l'action. Clesh Planner et Daniel Makaya vous donnent rendez-vous pour une journée qui pourrait tout changer», dit l'organisateur. Notons que l'animateur de l'événement, Daniel Makaya, a déjà accompagné de nombreuses institutions, des artistes et promoteurs culturels à travers le pays et ailleurs.