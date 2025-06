Congo-Brazzaville: Environnement - Brazzaville abritera en 2026 les journées francophones de l'innovation environnementale

La capitale congolaise va accueillir, en juin de l'année prochaine, les journées francophones de l'innovation environnementale. Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique centrale et le responsable du projet "Kosala" ont échangé, le 12 juin, avec le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, sur la question dans le but de garantir sa réussite.

Les journées francophones de l'innovation environnementale se tiendront du 10 au 13 juin 2026 à Brazzaville. Elles seront organisées par l'OIT pour l'Afrique centrale, dans le cadre de son projet intitulé : « Soutien aux initiatives environnementales dans le pays du bassin du Congo ». L'évènement dédié à la mise en oeuvre des innovations environnementales à fort impact local sera organisé avec l'appui du projet « Kosala », un incubateur tenu par un jeune congolais qui oeuvre dans l'accompagnement des startups dans des projets d'innovation environnementale.

Conduite par le spécialiste de programme de l'OIT Afrique centrale, Romaric Ségla, la mission avait entre autres objectifs d'identifier et de mobiliser les parties prenantes institutionnelles, techniques et communautaires pertinentes. Il s'est agi aussi de définir, de concert avec les autorités nationales, des formats nécessaires à la bonne organisation de l'évènement mais aussi d'évaluer les besoins en accompagnement logistique, technique et financier afin de garantir sa réussite. «Nous sommes venus annoncer au ministre que nous souhaiterions organiser, en juin 2026 à Brazzaville, des journées francophones de l'innovation environnementale. Nous avions saisi aussi l'occasion pour lui faire part de ce que le projet "Kosala" a été choisi comme coordonnateur de la mise en oeuvre des innovations environnementales au niveau du bassin du Congo. Après avoir sollicité son appui et de l'ensemble du gouvernement, le ministre nous a promis son soutien indéfectible », a souligné Romaric Ségla.

Saluant l'organisation prochaine de cet évènement à Brazzaville, le ministre Léon Juste Ibombo a fait savoir que le projet épousait la vision du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, qui a fait de la jeunesse son crédo. Parlant de l'incubateur "Kosala ", il a souligné qu'un mémorandum d'entente avait été signé avec la startup pour accompagner les jeunes innovateurs. « Nous avions signé un mémorandum d'entente avec « Kosala », dans le but d'accompagner tous les jeunes innovateurs qui seront fichés dans cette pépinière d'entreprises. Aujourd'hui, grande est notre fierté de savoir qu'une jeune entreprise congolaise a été choisie par l'OIT, pour nous permettre de déceler d'autres jeunes talents congolais qui oeuvrent dans l'innovation environnementale. Hormis cela, nous allons organiser avec l'appui de cet incubateur le prix Denis-Sassou-N'Guesso de l'innovation numérique, couplé avec une autre formation qui sera organisée par notre partenaire Huawei », a indiqué Léon Juste Ibombo.