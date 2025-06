Congo-Kinshasa: Bilan de la première année de gestion de Judith Suminwa, Première ministre de la RDC

Pour la majorité présidentielle, plusieurs avancées sont à noter, notamment sur le plan macroéconomique. Le taux de change est resté stable, et des progrès ont été réalisés dans le domaine diplomatique, contribuant à une certaine accalmie dans l'Est du pays.

L'opposition, en revanche, critique sévèrement le bilan, affirmant que les six axes majeurs du programme de Mme Suminwa n'ont pas été concrétisés. Elle souligne l'aggravation du chômage, la flambée des prix, les embouteillages récurrents dans la ville de Kinshasa et l'érosion du pouvoir d'achat des ménages. La société civile par sa part dresse une analyse plus nuancée, reconnaissant des avancées macroéconomiques et diplomatiques, mais soulignant que les résultats en matière d'emploi et de sécurité restent modestes.

La 12ème conférence annuelle des gouverneurs de provinces qui se tient à Kolwezi, dans la province de Lualaba, du 10 au 13 juin 2025 avec pour thème : la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces". Lors de cette conférence, les discussions se sont concentrées sur l'importance de la couverture santé universelle (CSU) pour réduire les inégalités sociales et promouvoir la stabilité politique. Le Président de la République, Félix Tshisekedi a souligné la nécessité d'intégrer systématiquement la santé dans les politiques publiques et de mobiliser les ressources locales de manière transparente.

Jacques Furahisha, directeur général de la Radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemie ;

Pascal Kambala, journaliste de la Rédaction de B One télévision.

