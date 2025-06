Congo-Kinshasa: Levée de la grève des camionneurs à la suite de l'implication du Gouvernement central

Les camionneurs ont levé, vendredi 13 juin, leur mouvement de grève à la suite de l'implication du Gouvernement, rapporte un communiqué du ministère de l'Economie nationale.

« Le gouvernement constate avec apaisement que, après plus de trois semaines de blocage, de tension et de négociations laborieuses, la grève des camionneurs et chauffeurs de poids lourds opérant sur l'axe Matadi-Kinshasa a officiellement pris fin ce vendredi 13 juin 2025. Le trafic a repris entre les deux villes, marquant la fin d'une crise qui avait fortement perturbé l'approvisionnement de la capitale congolaise », note le communiqué.

Cette résolution intervient à la suite de l'implication directe du Gouvernement central, dont l'intervention a permis de débloquer les négociations entre les délégations syndicales des camionneurs et les autorités provinciales de Kinshasa.

Les chauffeurs en grève dénonçaient l'insécurité persistante sur la Route Nationale n°1 (RN1), les conditions de travail précaires, la multiplication des taxes, ainsi que le non-respect des accords précédemment signés.

Alors que les prix des produits de première nécessité, récemment stabilisés, menaçaient de flamber à nouveau, le Gouvernement central est intervenu pour éviter une nouvelle crise économique et sociale.

Une délégation interministérielle a conduit les dernières négociations. Celles-ci ont abouti à un compromis salué par toutes les parties, marqué par la reprise immédiate des activités de transport et l'adoption de mesures claires et concertées.

Des résolutions

Parmi les dispositions clés issues de cet accord figurent notamment : l'autorisation pour tous les camions d'entrer dans la ville de Kinshasa entre 22h00 et 05h00 du matin, afin de fluidifier le trafic et minimiser les embouteillages. Les camions déjà entrés dans la capitale pourront circuler, livrer et sortir librement, dans le strict respect du Code de la route, tout en évitant de stationner ou livrer sur la voie publique.

La mise en place d'un dispositif spécial par l'Exécutif provincial, en collaboration avec la Police Nationale Congolaise (PNC), pour garantir le respect des règles de circulation et la sécurité des usagers.

Enfin, le suivi rigoureux de l'application de ces mesures, assuré par le Comité de suivi « Caritas », regroupant toutes les parties prenantes. Dès l'annonce officielle de la levée de la grève, les premiers convois de camions ont été aperçus aux portes de Kinshasa.

Le ravitaillement des marchés, fortement perturbé ces dernières semaines, commence à revenir à la normale, selon les projections des services économiques.

« C'est une victoire du dialogue et de la responsabilité », a constaté le conseiller Nico Minga du ministère de l'Économie nationale, chef de délégation, parlant au nom du gouvernement avec les camionneurs amassés à Lukala, et qui salue avec soulagement l'esprit d'ouverture manifesté par les syndicats et les autorités provinciales.