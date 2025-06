Nigeria: Attaque sanglante dans le village de Yelewata, dans l'État de Benue

Au Nigeria, une attaque particulièrement violente a fait plusieurs dizaines de morts dans la nuit de vendredi à samedi 14 juin dans le village de Yelewata, situé dans l'État de Benue, au centre du pays. Selon plusieurs témoins sur place, des hommes armés ont pris d'assaut le village, ont tiré à l'arme à feu et incendié de nombreuses habitations.

L'attaque a été menée de façon coordonnée : trois groupes ont encerclé le village par différents accès, tirant en rafales et semant la panique. La police et les soldats présents se sont trouvés dépassés. Selon des témoins, les assaillants ont ciblé des maisons et des boutiques, où des habitants dormaient encore. Du carburant aurait été versé sur certaines portes avant d'y mettre le feu. Des familles entières ont été piégées dans les flammes.

D'autres victimes ont été abattues en tentant de fuir. Parmi elles, beaucoup de personnes déplacées des villages alentours, réfugiées à Yelewata, justement en raison de la recrudescence des violences ces derniers mois dans la région.

Le porte-parole du gouverneur de Benue confirme la mort de 45 personnes. Mais sur place, des habitants évoquent un bilan bien plus lourd : jusqu'à 100 morts. Cette attaque s'inscrit dans une spirale de violences entre éleveurs peuls et agriculteurs sédentaires dans la Ceinture centrale du pays. Les tensions se cristallisent autour de la question du contrôle des terres et de l'accès aux ressources naturelles, de plus en plus limitées sous l'effet du changement climatique et de l'expansion démographique. Il y a deux semaines à peine, 25 personnes avaient déjà été tuées dans une attaque similaire dans la même région.

Selon Amnesty International, plus de 6 800 personnes ont été tuées dans l'État de Benue au cours des deux dernières années.