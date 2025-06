Afrique de l'Ouest: Faure Gnassingbé invité au premier Sommet économique de la région

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu dimanche Bianca Odumegwu-Ojukwu, ministre d'État aux Affaires étrangères nu Nigeria et envoyée spéciale du président Bola Ahmed Tinubu.

Au cours de cet entretien, la ministre a transmis une invitation officielle du président nigérian à Faure Gnassingbé pour participer au premier Sommet économique de l'Afrique de l'Ouest (WAES), prévu les 20 et 21 juin 2025 à Abuja.

Ce sommet est conçu pour réunir les dirigeants ouest-africains afin de discuter des défis actuels du continent. Il mobilise également toutes les principales parties prenantes, décideurs politiques et acteurs du monde des affaires, dans l'objectif de définir un agenda économique plus efficace et adapté aux réalités régionales.

Le sommet WAES ambitionne de renforcer l'intégration économique régionale, promouvoir le commerce intra-africain, et favoriser des partenariats stratégiques entre les secteurs public et privé de la sous-région. Il se positionne comme une plateforme de haut niveau pour repenser les politiques économiques ouest-africaines dans un contexte de mutations géopolitiques et de nécessité d'autonomisation continentale.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre les États membres de la Cédéao et témoigne de la volonté partagée de bâtir une Afrique de l'Ouest plus prospère, résiliente et souveraine.