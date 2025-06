Congo-Brazzaville: Journée internationale de l'albinisme - Des échange sur les aspects histologiques de la peau

L'activité a été organisée dans la salle de conférences de l'Institut de recherche en sciences exactes et naturelles (Irsen) à Brazzaville par la Société congolaise B de Génétique humaine (SCBGH), Association action multiforme, Communauté nationale des personnes atteintes d'albinisme (AFAM-CNPAA), en collaboration avec l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation (ANVRI), dans le cadre de la célébration de l'évènement, le 13 juin.

La Journée internationale de l'albinisme est célébrée cette année sur le thème « Albinisme et protection de la peau ». En initiant une matinée en faveur des albinos, le partenariat SCBGH-AFAM-CNPAA et ANVRI s'est dit que ces derniers qui présentent certaines particularités liées à leur albinisme ont également droit à l'information en vue de leur permettre de vivre leur liberté et de préserver leur santé face à certaines réalités de la vie.

Les exposés ont été axés sur les sous-thèmes suivants : les aspects histologiques de la peau, du Dr Kedel Mavoungou Biatsi (pathologiste) ; Protection de l'enfance, du Dr Felana Aliderson (cheffe de section éducation, protection et développement des adolescents-Unicef) ; Maladie de la peau dans l'albinisme et prévention, du Pr Sophie Bayonne (dermatologue) ; Albinisme et cancers cutanés, du Pr Judith Nsondé Malanda (cancérologue).

Pour plusieurs intervenants, les sujets de ces échanges se sont basés, entre autres, sur la cause de l'albinisme, qu'est-ce que l'albinisme, comment la peau est-elle affectée par l'albinisme ? Le risque de cancer de la peau chez les personnes atteintes d'albinisme ? et quelle est la solution ?

L'albinisme affecte la production de la mélanine, le pigment qui colore la peau, les cheveux et les yeux. L'albinisme est une rare condition génétique due à l'incapacité du corps humain à produire assez de mélanine. La peau est de couleur blanche qui est la cause de traumatisme et stigmatisation parce que les parents sont souvent pigmentés et de couleur noire...les yeux ne souffrent pas seulement de nystagmus qui est le mouvement rapide des yeux, mais aussi de la photophobie qui est due à une douleur sensitive au rayon de soleil, ce qui empêche une personne atteinte d'albinisme de lire à ciel ouvert (...).

Citant en exemple le cancer, le Pr Judith Nsonde Malanda a indiqué que la survenue d'un cancer de peau est le risque majeur de santé que courent les personnes atteintes d'albinisme. Les tumeurs surviennent généralement chez les sujets (25-35 ans) qui n'ont pas accès aux soins médicaux et sont contraints de s'exposer au soleil à la recherche du pain quotidien.

Quelle est la solution ?

La peau a besoin de crèmes solaires pour éviter de se brûler au soleil. Eviter de s'exposer au soleil entre 9h00-15h00. La peau doit être protégée en portant des habits en coton et des chemises à manches longues pour protéger les bras. Il faut porter de pantalon, longue jupe ou robe pour protéger la peau. Porter des lunettes correctives de soleil...

Signalons que la distribution des kits de protection solaire a sanctionné cette rencontre.