Afrique: Guerre Israël-Iran - Le continent a de bonnes raisons de s'inquiéter

analyse

L'ombre du conflit ouvert entre l'Etat d'Israël et la République islamique d'Iran qui planait au-dessus du Moyen-Orient, a finalement franchi le cap de la guerre froide de drones invisibles et de menaces diplomatiques, pour devenir un choc frontal, brutal et à ciel ouvert.

Tout a commencé très tôt dans la matinée du 13 juin 2025 avec l'offensive israélienne déclenchée avec une précision chirurgicale contre les infrastructures et sites stratégiques iraniens, mais aussi contre de hauts responsables et scientifiques nucléaires à Téhéran, Natanz et Isfahan. En représailles, le régime iranien, humilié sur son propre sol, a déchaîné une pluie de feu sur des zones habitées en Israël, en lançant une avalanche de missiles balistiques et de drones kamikazes qui auraient fait plusieurs victimes à Bat Yam, Tel-Aviv et Tamra.

En se renvoyant coup pour coup dans des attaques aussi audacieuses les unes que les autres, on peut dire que les deux ennemis jurés ont désormais pris la dramatique option de mettre le feu à ce brasier qui a été jusqu'à ces derniers mois, contenu dans les cercles feutrés de la dissuasion mutuelle et des escarmouches périphériques. Et la guerre ouverte est devenue d'autant plus inévitable qu'Israël se bat corps et âme pour sa sécurité absolue dans un environnement perçu comme foncièrement hostile, alors que l'Iran des Mollahs voit dans cet épisode macabre, une lutte sans concession pour sa souveraineté et son droit au progrès scientifique.

Les conséquences de ce fracas des armes et des bombes, risquent malheureusement de se faire ressentir bien au-delà des frontières israéliennes et iraniennes, et comme toujours, l'Afrique, souvent spectatrice des rivalités géopolitiques mondiales, va fatalement se retrouver encore une fois sur le banc des victimes collatérales.

Certains vont monnayer leur soutien à l'un ou à l'autre des protagonistes

Si ce conflit s'enlise, en effet, le détroit d'Ormuz et les autres corridors maritimes du Golfe persique par où transitent le pétrole, les engrais et les céréales, entre autres, en direction de l'Afrique, seront perturbés, et cela rendra la sécurité alimentaire déjà mise à mal sur le continent par les dérèglements climatiques, davantage problématique.

En outre, on pourrait assister dans les prochaines semaines, à une hausse exponentielle du prix du carburant dans bon nombre de pays africains, avec comme suite logique, une spirale inflationniste aux conséquences sociales potentiellement explosives. Sur le plan diplomatique, et dans ce jeu d'alliances dont elle n'est pas l'architecte, l'Union africaine (UA) pourrait se diviser en fonction des relations traditionnelles des uns et des autres avec les belligérants, et ne pas parler d'une même voix quand ses membres seront sollicités pour voter des résolutions aux Nations unies.

Même si beaucoup éviteront, le cas échéant, de prendre parti pour préserver leurs intérêts, il n'y a pas de doute que certains vont monnayer leur soutien (aide militaire, économique...) à l'un ou à l'autre des protagonistes, tandis que d'autres vont s'empresser de défendre inconditionnellement les positions de ceux avec qui ils entretiennent des rapports cordiaux. Cela dit, dans ce scénario où l'Afrique reste heureusement loin des bombes, les contrecoups ne seront malheureusement pas que diplomatiques ou économiques, ils seront aussi sécuritaires avec la prolifération possible de groupes terroristes et l'intensification de la livraison d'armes à certains d'entre eux.

Pour tout dire, l'Afrique a de bonnes raisons de s'inquiéter des risques de déstabilisation. Notamment de ses Etats fragiles, quand on sait que ces deux puissances militaires qui s'affrontent avec une violence proportionnelle aux décennies de rancunes et de divergences idéologiques qu'elles entretiennent, ont chacune des proxys et des partenaires sur le continent.

Des partenaires qui pourraient, à court ou moyen terme, déplacer le centre de gravité des hostilités du Moyen-Orient vers le Sud du Sahara, avec tout le désastre possible et imaginable sur tous les plans.