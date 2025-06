Maroc: Rencontre nationale sur l'agroécologie à Bouznika

Une rencontre nationale sur les défis et enjeux de l'agroécologie se tiendra le 17 juin à Bouznika, à l'initiative du Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc (RIAM).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités de plaidoyer et de promotion de l'agroécologie visant à encourager la mise en place de systèmes agroalimentaires fondés sur la nature et adaptés à des biotopes performants et résilients aux changements climatiques, indique RIAM dans un communiqué.

Au menu de cette rencontre figurent une conférence inaugurale, des sessions thématiques, des témoignages de professionnels, des observations de terrain ainsi que des espaces de mise en réseau et d'échange, soulignent les organisateurs.

Cette journée constitue ainsi une occasion de débattre et de partager les expériences autour de la nécessité pour l'agriculture marocaine d'adopter des valeurs et des pratiques agroécologiques résilientes et plus durables, rapporte la MAP.

La note conceptuelle de cette rencontre part du constat que le Maroc, à l'instar des autres pays de l'Afrique du Nord, est confronté à la raréfaction des ressources en eau, à une dégradation des sols et à une perte de biodiversité. Dans cet environnement fragile, l'agroécologie émerge comme une approche capable de concilier productivité agricole, résilience aux changements climatiques et préservation des ressources naturelles.

Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet NATAE visant à promouvoir la transformation agroécologique en Afrique du Nord, porté par le Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), basé à Montpellier, et financé par l'Union européenne.

Les activités du réseau prévoient notamment la restauration des sols organiques, la gestion et la mobilisation efficace des eaux de pluie, la préservation de semences agricoles résilientes et la diffusion de pratiques agricoles qui favorisent la souveraineté alimentaire et la biodiversité, en réunissant les agriculteurs, les consommateurs, les décideurs publics et les chercheurs.