Maroc: SAR la Princesse Lalla Asmaa préside la cérémonie de fin d'année scolaire 2024-2025 de la Fondation Lalla Asmaa

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, a présidé, samedi au siège de la Fondation à Rabat, la cérémonie de fin d'année scolaire 2024-2025 de cette Fondation, qui s'impose aujourd'hui comme une référence nationale et continentale dans l'accompagnement des enfants sourds et malentendants.

Cette cérémonie traduit la volonté permanente de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'assurer l'égalité des chances pour tous les enfants, quels que soient leurs handicaps, ainsi que l'engagement fort de SAR la Princesse Lalla Asmaa en faveur de l'amélioration des conditions de vie des enfants sourds et malentendants au Maroc.

Avant de rejoindre le lieu de la cérémonie, Son Altesse Royale a visité le cabinet de psychologie installé au siège de la Fondation et qui propose un accompagnement psychosocial des enfants et une formation de leurs familles, dans le cadre d'une approche globale, au service de l'autonomie et de l'épanouissement des enfants.

SAR la Princesse Lalla Asmaa a également visité des ateliers animés par de jeunes élèves qui ont démontré leur ingéniosité, leur sens artistique et leur capacité d'innovation, à travers notamment un robot primé à un concours national, des oeuvres d'art miniature d'une grande finesse et des peintures chargées d'émotion.

Au début de cette cérémonie, Karim Essakalli, président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que cette cérémonie "célèbre bien plus que la fin d'un cycle scolaire. Elle incarne l'aboutissement de tant d'efforts, de résilience, de progrès personnels et collectifs", ajoutant qu'"aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une année d'apprentissage, mais des chemins de vie transformés grâce à l'éducation, la thérapie, l'écoute et surtout grâce à l'espoir".

Dans ce cadre, il a fait savoir que cette année, 10 jeunes de la Fondation Lalla Asmaa ont obtenu leur baccalauréat, dont plusieurs avec mention, 8 ont validé leur licence universitaire, 11 sont inscrits en master, et un étudiant vient de soutenir sa thèse de doctorat, précisant que ces parcours, exceptionnels à plus d'un titre, sont le témoignage vivant que la surdité n'est pas un obstacle, mais un défi que l'on peut relever lorsqu'on est bien accompagné.

Il a, par ailleurs, affirmé que l'année 2025 marque aussi une étape importante pour la Fondation, soulignant que grâce à la vision et à la volonté de SAR la Princesse Lalla Asmaa, la Fondation s'engage à ouvrir, d'ici un an, de nouveaux centres où les enfants bénéficieront de toutes les structures de dépistage, de prise en charge et de formation. A cette occasion, M. Essakalli a rappelé la visite officielle de Son Altesse Royale à l'Université Gallaudet à Washington, l'unique université au monde exclusivement dédiée aux sourds et malentendants, notant que ce voyage a été non seulement une source d'inspiration, mais aussi un appel à l'action.

"Sous l'impulsion de Son Altesse Royale, la Fondation Lalla Asmaa s'est résolument engagée à oeuvrer pour que le Maroc accueille, dans un avenir très proche, la seconde université au monde exclusivement réservée aux sourds et malentendants", a-t-il soutenu, relevant qu'il s'agira d'une université africaine et arabe, inclusive, ouverte et à la hauteur des ambitions portées pour cette jeunesse. Par la suite, Son Altesse Royale a présidé la cérémonie de signature de trois conventions de partenariat visant à renforcer l'inclusion numérique, l'insertion professionnelle et la coopération scientifique.

La première convention, qui a pour objectif de permettre aux étudiants de la Fondation de bénéficier de formations spécialisées en cybersécurité et en transformation digitale, a été signée par M. Essakalli, Mme Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, et Mohammed Rhachi, président de l'Université Mohammed V de Rabat. La deuxième convention est relative à l'insertion des lauréats de la Fondation Lalla Asmaa dans le monde du travail. Elle a été signée par M. Essakalli et Adil Bennani, administrateur du groupe Label Vie.

La troisième convention a pour ambition de renforcer la coopération entre la Fondation Mohammed VI des sciences de la santé et la Fondation Lalla Asmaa, dans les domaines universitaire, scientifique et de la recherche. Elle a été signée par M. Essakalli et Younes Bjijou, directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des sciences de la santé. Ces trois conventions traduisent la volonté de la Fondation d'accompagner les jeunes bien au-delà de la scolarisation : en leur donnant accès aux compétences numériques de demain, en facilitant leur insertion professionnelle, et en s'ouvrant toujours davantage à la coopération académique et scientifique. Il s'agit de préparer les enfants sourds à devenir des citoyens et des professionnels pleinement intégrés dans une société numérique et inclusive.

A cette occasion, Son Altesse Royale a assisté à des présentations artistiques, notamment une chanson en hommage aux enfants, interprétée par la chanteuse, Farah El Dibany, et des spectacles réalisés par les élèves de la Fondation, encadrés par les professeurs et les professionnels marocains de l'art dramatique. Ces spectacles ont retracé le parcours de vie de ces enfants, du silence à la parole, et exprimé leurs rêves pour l'avenir. SAR la Princesse Lalla Asmaa a ensuite procédé à la remise des diplômes et des prix au premier docteur et aux majeurs de promotion de la Fondation, gradués de la Faculté des sciences de Rabat.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de membres du gouvernement et du Conseil d'administration de la Fondation Lalla Asmaa, de représentants du corps diplomatique accrédité à Rabat, de partenaires de la Fondation, d'élus et de plusieurs hautes personnalités.