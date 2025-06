Maroc: Marrakech à l'heure de la 5e édition du Festival national du théâtre amateur

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la culture) organise, du 15 au 19 juin à Marrakech, la 5e édition du Festival national du théâtre amateur.

Cette édition, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'inscrit dans la continuité artistique des précédentes éditions brillantes de ce festival, qui a toujours constitué un vivier de talents artistiques et un espace de création scénique riche en dimensions esthétiques et créatives, indique la Direction régionale de la culture de Marrakech-Safi dans un communiqué, notant que ce rendez-vous artistique annuel vise à valoriser la production théâtrale des amateurs et à préserver la mémoire théâtrale marocaine.

Huit troupes représentant différentes régions du Royaume participeront à la compétition officielle de cette édition, avec à la clé plusieurs prix, à savoir meilleure actrice, meilleur acteur, meilleure scénographie, meilleure écriture dramatique, meilleure mise en scène et meilleur spectacle théâtral.

Les troupes en question sont "Al Atta'a pour le théâtre et le cinéma" - El Kelaâ des Sraghna, "Suwar pour la culture et l'art» de Chichaoua, "Tadla Fan" - Kasba Tadla, "Alwan pour la créativité artistique" - Oulad Teima, "Eklil pour le théâtre et les arts du spectacle" - Benslimane, "Adonism pour le théâtre" - Salé, "Live Art pour le théâtre" - Kariat Ba Mohamed, et "La scène du palais pour le théâtre et les cultures" - Ksar El Kebir.

Le jury de sélection de cette édition regroupe des compétences artistiques et professionnelles ayant accumulé une solide expérience dans le domaine théâtral, avec pour président Hicham Abkari, directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, aux côtés des membres Tawfiq Hamani, Fadila Benmoussa, Yassine Zaoui et Abdellatif Firdaous.

Dans le cadre de son approche pédagogique, le festival propose également une master class à l'attention des troupes participantes sur le thème "La pratique théâtrale entre amateurisme et professionnalisme", animée par les artistes Saadia Ladib et Farid Regragui, et modérée par l'artiste Hassan Hamouch.

Cette 5e édition sera également marquée par un hommage rendu à plusieurs figures emblématiques du théâtre marocain, en reconnaissance de leur contribution au rayonnement artistique et académique national.

Seront ainsi honorés Farid Regragui, Mustapha Khalili, Maryam Siddiqi et le chercheur en théâtre Mohamed Zouhir.