Afrique du Nord: La caravane et la marche en solidarité avec Gaza stoppées en Libye et en Égypte

Une caravane pro-palestinienne partie de Tunis et des groupes de militants participant en Égypte à une marche internationale vers Gaza visant à symboliquement « briser le blocus israélien », ont été stoppés vendredi, les uns en Libye, les autres à la sortie du Caire, ont annoncé les organisateurs.

Après avoir expulsé des dizaines de personnes jeudi, les autorités égyptiennes ont, vendredi 13 juin, tout mis en oeuvre pour empêcher les participants de se mettre en route vers la frontière avec Gaza. Des barrages filtrants ont été mis en place, les passeports des participants ont été saisis, et certains d'entre eux ont été violentés par les forces de l'ordre égyptiennes.

Sous un soleil de plomb, Marc, Suisse de 35 ans, n'en peut plus d'attendre. Comme des centaines de personnes, il a été arrêté à un barrage filtrant alors qu'il s'était mis en route pour le nord du Sinaï, d'où il espérait atteindre la frontière avec Gaza.

« On attend là et on va voir ce qui se passe. Si je dois rentrer chez moi, si je suis un ennemi de l'Égypte... On verra. Je voudrais qu'ils nous laissent passer. On va juste s'asseoir là-bas et puis rester en masse. Dire stop et demander l'ouverture des frontières. Ce qui se passe à Gaza, ça suffit là », dit-il.

Comme lui, en file indienne, sur le bas-côté, des dizaines de voitures patientent. Lassés - et alors que leurs passeports leur ont été confisqués - certains participants entament un sit-in, criant des « Free Palestine » à tue-tête.

Les bras croisés, Sami, franco-palestinien, venu avec son père et une amie depuis Paris, laisse éclater une colère froide. « Ça m'inspire de la honte pour ce gouvernement égyptien d'être là, coincé ici alors qu'il y a un génocide qui se passe. On est tous là pacifiquement pour venir casser ce blocus et faire passer l'aide humanitaire et là on voit comment on est accueillis. C'est une honte. C'est d'une complicité dégueulasse quoi », tance-t-il.

La marche aura donc fait du surplace. Les participants ne veulent pourtant pas parler d'échec. Leur but était aussi de montrer que les peuples soutiennent Gaza contrairement aux grands de ce monde.

Une caravane bloquée à Syrte

Dans le même temps, la caravane « Soumoud », formée d'une dizaine d'autocars et d'une centaine de voitures parties de Tunis, est arrivée mercredi à Tripoli, la capitale libyenne où elle a été accueillie par une foule enthousiaste.

Mais alors qu'elle se rendait vers l'Égypte, la caravane a été bloquée à Syrte, sous le contrôle des forces du maréchal Haftar. « Lors de sa progression pour atteindre le passage frontalier al-Saloum entre la Libye et l'Égypte, la caravane a été stoppée par les autorités libyennes sur un barrage sécuritaire situé à 30 km de Syrte. Les papiers d'identité des participants à cette caravane ont été contrôlés. Les responsables de ce barrage sécuritaire ont affirmé, après un appel établi par le comité dirigeant de la caravane, qu'ils n'ont toujours pas reçu d'ordres officiels leur permettant de laisser passer la caravane », explique à RFI un organisateur.

Devant l'insistance des autorités, les responsables du convoi, présents sur le terrain, ont décidé de dresser des tentes sur la route à l'endroit même où ils ont été arrêtés. « Nous cherchons à débloquer la situation et les contacts se poursuivent avec les autorités libyennes sur place », ajoute-t-il. « Nous ne reviendrons pas en arrière », assure toutefois Wael Naouar, l'un des coordinateurs de la caravane Soumoud, sur Facebook.

Des sites d'informations libyens croient savoir que le convoi a été stoppé à l'entrée de Syrte suite à des pressions égyptiennes. L'Égypte qui souhaite le lever de siège de Gaza et permettre l'accès humanitaire souligne cependant la nécessité de respecter les procédures pour les délégations étrangères voulant exprimer leur soutien au droit des palestiniens et demande une « autorisation prélable » qu'elle n'accorde pas pour le moment.

Mais selon Mourad Ben Jeddo, autre coordinateur travaillant depuis Tunis, « le communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères ne concerne pas Soumoud ». Et d'ajouter : « Nous sommes tous de nationalité arabe et nous ne venons pas d'ailleurs. Nous ne sommes donc pas concernés par les mesures annoncées. La coordination de travail pour la Palestine à Tunis a contacté l'ambassadeur égyptien pour finir toutes les formalités avant le départ de la caravane, nous avons attendu une semaine pour obtenir les visas et les autorisations sécuritaires pour l'Égypte. Nous sommes conscients qu'on est nombreux. Nous avons donc décidé d'avancer en attendant d'obtenir plus tard les autorisations nécessaires ».