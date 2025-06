Afrique de l'Ouest: Les chocs géopolitiques pèsent sur les marchés, avec la hausse du pétrole et le retour de la volatilité

TLDR

L'indice composite de la BRVM a augmenté de 1,36% à 306,17 la semaine dernière, maintenant sa dynamique au-dessus du seuil des 300 points malgré la volatilité mondiale.

Les gains ont été tirés par Palm (+20,38%) et Servair (+10,84%), tandis que la BRVM 30 a ajouté 1,26%.

Les actions mondiales se sont fortement repliées. Le S&P 500 a chuté de 0,47 %, le Nasdaq de 0,79 % et le Dow de 1,07 %, en raison de l'escalade des tensions géopolitiques.

L'indice composite BRVM a augmenté de 1,36% à 306,17 la semaine dernière, maintenant sa dynamique au-dessus du seuil des 300 points en dépit de la volatilité globale. Les gains ont été tirés par Palm (+20,38%) et Servair (+10,84%), tandis que le BRVM 30 a ajouté 1,26%. La composition de l'indice est restée saine, soutenue par les valeurs agricoles et de consommation. La capitalisation boursière a atteint 11,8T FCFA.

En Afrique, le NGX a augmenté de 2,67%, les valeurs financières et pharmaceutiques étant les plus performantes. Le NSE a augmenté de 8,99%, soutenu par Olympia Capital (+10%) et Longhorn Publishers (+5,47%). Dans le même temps, le JSE a reculé de 1,08 % sous la pression des grandes capitalisations et des valeurs industrielles, malgré les gains exceptionnels de Visual International (+100 %) et d'Oando (+40 %).

Les actions mondiales ont fortement reculé. Le S&P 500 a chuté de 0,47 %, le Nasdaq de 0,79 % et le Dow de 1,07 %, en raison de l'escalade des tensions géopolitiques. L'Euro Stoxx 50 a chuté de 2,31 %, tandis que le FTSE 100 et le SSE Composite sont restés pratiquement inchangés. La volatilité a grimpé en flèche, le VIX clôturant à son plus haut niveau depuis trois semaines, les investisseurs se réfugiant dans la sécurité.

Points clés à retenir

La semaine prochaine, le ton du marché dépendra des retombées de l'escalade du conflit israélo-iranien, qui a provoqué une hausse de 7 % des prix du pétrole vendredi et accru l'aversion mondiale pour le risque. Les rapports faisant état de frappes israéliennes sur l'infrastructure gazière iranienne et la menace potentielle pour le détroit d'Ormuz amènent les investisseurs à se préparer à de nouveaux chocs d'approvisionnement, à des pressions inflationnistes et à une baisse des actions à court terme. Il faut s'attendre à ce que les marchés restent fortement axés sur les gros titres.

La volatilité restera probablement élevée car les opérateurs surveillent les contrats à terme sur le brut, les flux de refuge vers l'or et le dollar, et les réactions des banques centrales mondiales. En Afrique, les fondamentaux locaux restent solides et la BRVM, la NGX et la NSE pourraient continuer à attirer les investisseurs régionaux en quête de rendement dans un contexte d'incertitude mondiale.