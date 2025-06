Maroc: Présence distinguée de l'USFP au 81 ème congrès du PS à Nancy

Le congrès du Parti socialiste français à Nancy a été une occasion pour cette famille politique de resserrer les rangs et de dépasser les divergences apparues lors du précédent congrès à Marseille. Le mot d'ordre partagé par tous les cadres présents était l'unité.

Le 81e congrès de Nancy a ainsi offert à l'Union socialiste des forces populaires et à son chef de délégation, Mehdi Mezouari, l'opportunité de renforcer les liens et de transmettre le message de l'USFP à ses camarades français, en les félicitant pour leur unité retrouvée et leurs aspirations face aux prochaines échéances, après l'élection du Premier secrétaire et du Conseil national.

Le représentant du parti a remis au Premier secrétaire du Parti socialiste français, Olivier Faure, un message du Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, dans lequel il le félicite, au nom du Bureau politique, pour la confiance renouvelée en sa personne à la tête du parti pour un quatrième mandat, ainsi que pour avoir su restaurer l'unité de cette famille socialiste, qui célèbre les 120 ans de sa fondation et l'unification de ses textes de référence.

Mehdi Mezouari a tenu à rencontrer les membres du Parti socialiste pour leur adresser ses félicitations, notamment Nicolas Mayer-Rossignol et Maurice Vaulaut.

Une réunion a également eu lieu avec Dylan Boutiflat, secrétaire national chargé des relations internationales, pour échanger sur la situation internationale. M.Mezouari a évoqué, au nom du parti, le contexte mondial actuel, marqué par la multiplication des foyers de tension, ce qui rend l'attachement aux valeurs socialistes, à la paix et à la coopération internationale plus que jamais nécessaire, face à la montée de l'extrême droite et des forces rétrogrades en Europe et dans le monde.

Des échanges ont également eu lieu avec plusieurs responsables et cadres du Parti socialiste français d'origine marocaine, qui ont exprimé la nécessité de développer des relations spécifiques avec le Maroc et avec un parti de gauche membre de l'Internationale socialiste, à savoir l'USFP.

Dans ce cadre, des discussions ont été menées avec Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie, Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen, Lamia El Aaraje, responsable du parti pour la région parisienne, ainsi qu'avec Fatima Yadène, trésorière du Parti socialiste français.

Rencontres internationales et bilatérales

Lors du colloque consacré aux relations internationales durant le congrès, une rencontre a eu lieu avec Chantal Kambiwa coordinatrice de l'Internationale socialiste, qui a félicité l'USFP pour la réussite de l'organisation de la réunion de l'Internationale socialiste à Rabat.

Dans son discours à Nancy, elle a invité les socialistes à retrouver un rôle central dans leurs pays et au sein de la famille socialiste à l'échelle mondiale. Elle a déclaré devant les congressistes : « La France a aujourd'hui besoin d'un Parti socialiste fort, uni, porteur d'espoir, surtout dans un monde confronté à une crise démocratique et à la montée des forces populistes et de l'extrême droite. Nous, en Afrique et en Amérique latine, avons besoin d'un Parti socialiste français fort, en première ligne, afin que les forces progressistes de l'Internationale socialiste puissent faire face à l'ascension des droites réactionnaires et populistes dans le monde entier ».

Des échanges ont aussi eu lieu avec Paul Magnette, Premier secrétaire du Parti socialiste belge, sur les perspectives de renforcement des relations bilatérales entre le PS belge et l'USFP. Une invitation officielle lui a été adressée au nom du Premier secrétaire pour se rendre au Maroc et œuvrer à l'approfondissement des relations entre partis socialistes, européens et africains, notamment dans les pays voisins. L'accent a été mis sur la dimension bilatérale, en raison de la présence importante de la diaspora marocaine en Belgique et du nombre de compétences marocaines y résidant.

La participation s'est conclue par une rencontre avec Safwat Ibrahim, ambassadeur de l'Etat de Palestine auprès de l'UNESCO, et représentant de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), présent au congrès. Il y a prononcé un discours au nom de l'OLP lors du colloque international, rappelant les efforts de l'organisation et de son défunt leader Yasser Arafat en faveur de la paix et de la solution à deux Etats, efforts anéantis par les extrémismes des deux camps, se soldant par l'assassinat de Yitzhak Rabin et le siège ayant conduit à la mort d'Arafat.

Le représentant de l'USFP a réaffirmé, lors de cette rencontre, la position de principe de la direction et des militants du parti en faveur de la cause palestinienne et la dénonciation du génocide subi par le peuple palestinien. Il a également confirmé le soutien du parti à l'Autorité palestinienne et à la solution à deux Etats.

Le congrès du Parti socialiste français a aussi été l'occasion de rencontrer plusieurs délégations socialistes participantes, notamment le représentant du Parti travailliste britannique, Niall, ainsi que des partis africains, dont Idrissa Waziri pour le Niger, et des représentants de la République démocratique du Congo et du Cameroun.