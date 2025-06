Maroc: Lancement d'un programme national de campagnes de don de sang

L'Agence marocaine du sang et de ses dérivés a annoncé, samedi, le lancement d'un programme national de campagnes de don de sang dans les différentes régions du Royaume, en partenariat avec les acteurs de la société civile.

Dans un communiqué, l'Agence indique que ce programme, lancé à l'occasion de la Journée nationale du don de sang, vise à élargir la base des donneurs volontaires et à rapprocher les services de collecte des populations dans tous les territoires.

L'Agence renouvelle ainsi son appel à une participation volontaire, régulière et responsable, en particulier auprès de la jeunesse marocaine, et invite l'ensemble des forces vives de la société civile à accompagner cette mobilisation collective pour faire du don de sang un engagement citoyen durable au service du droit à la vie.

Célébrée chaque année le 14 juin, la Journée nationale du don de sang constitue une occasion de mobilisation citoyenne, destinée à ancrer la culture du don de sang comme un acte humanitaire essentiel, ajoute la même source.

Elle représente également une opportunité de sensibilisation à l'importance du don régulier, qui contribue de manière déterminante à renforcer la sécurité transfusionnelle nationale et à répondre en permanence aux besoins du système de santé, notamment en cas d'urgences médicales, d'interventions chirurgicales complexes ou dans le traitement des maladies chroniques.

A cette occasion, l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés adresse ses plus vifs remerciements et sa profonde reconnaissance à l'ensemble des donneuses et donneurs de sang à travers le Royaume qui, par leurs dons réguliers, incarnent les valeurs les plus nobles de solidarité et de cohésion sur lesquelles repose la société marocaine.