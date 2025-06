Algérie: Campagne moisson-battage 2025 - Le président de la République ordonne d'oeuvrer pour des résultats supérieurs à ceux de la saison précédente

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, d'oeuvrer et de veiller rigoureusement à réaliser, lors de la campagne de moisson 2025, des résultats supérieurs à ceux enregistrés la saison précédente.

A cet égard, le président de la République a ordonné la tenue, au terme de la moisson, d'une réunion d'évaluation des résultats obtenus et des efforts consentis par les agriculteurs et les cadres du secteur. Il a également ordonné de renouveler et de mieux structurer l'organigramme pour la mise en oeuvre des plans du secteur agricole.

Concernant les préparatifs de la saison estivale et de l'accueil de la communauté nationale établie à l'étranger, le président de la République a insisté sur la nécessité de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour assurer une meilleure prise en charge et fournir des services utiles aux membres de la communauté au niveau des aéroports et des ports, ordonnant la mise en place de facilitations au profit des détenteurs de passeports algériens afin de simplifier leur entrée au pays tout au long de la saison estivale.

Concernant les conditions et modalités pour bénéficier du programme de la famille productive, le président de la République a affirmé que le soutien et l'accompagnement étaient un devoir envers la femme algérienne.