Tunisie: Startups - Le pays dans le Top 20 mondial des écosystèmes les plus compétitifs

La Tunisie confirme sa montée en puissance dans l'univers des startups. Selon l'édition 2025 du Global Startup Ecosystem Report (GSER), dévoilé le 12 juin à Paris lors du salon VivaTech par Startup Genome en partenariat avec le Global Entrepreneurship Network, le pays se distingue par une performance remarquable à l'échelle mondiale et régionale.

Réalisé en collaboration avec le Projet Startups & PME Innovantes financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et Smart Capital -- ce rapport repose sur l'analyse de plus de cinq millions d'entreprises réparties dans plus de 350 écosystèmes d'innovation à travers le monde, faisant de lui la source la plus complète sur les dynamiques entrepreneuriales globales.

Un positionnement stratégique

Parmi les faits marquants de l'édition 2025, la Tunisie se hisse :

- dans le Top 20 mondial en matière de talent abordable, soit la capacité à attirer des talents technologiques de qualité à des coûts compétitifs,

- au 3e rang dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) dans cette même catégorie,

- au 2e rang MENA pour le rapport qualité/prix du financement, un indicateur qui mesure la durée moyenne qu'un financement en capital-risque permet de couvrir,

- dans le Top 10 MENA pour le financement des startups en phase d'amorçage,

- dans le Top 15 MENA pour le talent et l'expérience, ainsi que pour la connaissance et l'innovation, mesurées notamment à travers l'activité en matière de brevets.

Le rapport évalue également la valeur générée par l'écosystème tunisien à 113 milliards de dollars entre juillet 2022 et décembre 2024. Cette mesure englobe les valorisations des startups et les opérations de sortie (exits), soulignant l'impact économique du secteur.

Des secteurs porteurs

La dynamique tunisienne est portée par trois secteurs clés : la Green Economy, la Healthtech et l'intelligence artificielle (IA).

En 2024-2025, plusieurs initiatives phares ont renforcé ces filières, telles que l'avancement des projets d'hydrogène vert, le lancement du AI Innovation Hub en partenariat avec NVIDIA, ou encore le soutien à l'innovation en santé via des programmes comme Flywheel.

Un cadre favorable à l'innovation

Au-delà des performances sectorielles, la Tunisie s'illustre par des avantages structurels solides : une position géographique stratégique, un cadre réglementaire favorable via le Startup Act, un réservoir de talents hautement qualifiés, ainsi que des mesures d'incitation à l'investissement.

Parmi les actions phares de ces dernières années figurent : la mise en place du Fonds de Fonds ANAVA doté de 113,6 millions de dollars, le projet de Visa Digital Nomad pour attirer les talents internationaux et la prise en charge des cotisations sociales pour les fondateurs de startups.

« L'écosystème tunisien des startups et du capital-risque est dynamique, porté par un vivier de talents, une réglementation progressiste et des incitations à l'investissement attractives, faisant de la Tunisie une porte d'entrée stratégique pour l'innovation et la croissance en Afrique et au-delà », déclare Nejia Gharbi, directrice générale de la CDC.

Une reconnaissance mondiale

Le Global Startup Ecosystem Report 2025 offre une cartographie précise des écosystèmes d'innovation les plus performants, avec un classement des 40 premiers écosystèmes mondiaux et des 100 écosystèmes émergents, assorti de classements régionaux. Véritable outil de référence pour les décideurs publics, les investisseurs et les fondateurs, il met en lumière les politiques et dynamiques locales qui favorisent l'innovation à grande échelle.

Grâce à une décennie de recherche indépendante, Startup Genome dresse un tableau optimiste pour la Tunisie, désormais perçue comme un acteur stratégique de l'entrepreneuriat tech au sud de la Méditerranée.