Afrique de l'Est: CAN Féminine 2024 - Le profil de la Tanzanie

Comment l'équipe s'est qualifiée

La Tanzanie a décroché sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2024 au terme d'une campagne aussi audacieuse que méritée, marquée par une grande rigueur tactique et une force mentale impressionnante. Au premier tour, les Twiga Stars ont déjoué les pronostics en éliminant la Côte d'Ivoire, considérée comme l'une des sélections les plus redoutables de la région. Battues 2-0 à Abidjan lors du match aller, les Tanzaniennes ont livré une prestation héroïque au retour à Dar es Salaam, s'imposant sur le même score et arrachant leur qualification aux tirs au but (4-2), dans une atmosphère électrique.

Au deuxième tour, elles ont affronté le Togo, une équipe en pleine progression depuis sa première CAN en 2022. Sérieuses et inspirées lors du match aller à domicile, les Tanzaniennes ont pris une avance décisive en s'imposant 3-0, grâce à une maîtrise collective et un pressing haut efficace. Malgré une défaite 2-0 lors du match retour à Lomé, sans conséquence au tableau d'ensemble, elles ont validé leur billet pour le tournoi final au Maroc, signant ainsi leur retour historique sur la scène continentale, quatorze ans après leur unique participation en 2010.

Historique à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine

Les Twiga Stars ont fait leur unique apparition à la CAN Féminine en 2010 où elles ne passent pas le premier tour. Leur retour pour la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024 témoigne des efforts continus pour développer le football féminin en Tanzanie.

Joueuses à suivre

Clara Luvanga

Véritable phénomène du football féminin tanzanien, Clara Luvanga s'est illustrée comme la meilleure buteuse de l'équipe nationale U17, avec un impressionnant total de 36 buts. Sa puissance physique, son sens du placement et son efficacité devant le but en font une attaquante redoutable, promise à un avenir au plus haut niveau. À seulement 18 ans, elle est déjà perçue comme la future tête d'affiche des Twiga Stars, capable d'apporter de la fraîcheur et de la verticalité à l'attaque de la sélection senior.

Anastazia Katunzi

Milieu de terrain infatigable, elle incarne la nouvelle génération polyvalente du football féminin tanzanien. Récemment mise en lumière lors de la CAN féminine de Futsal, où elle a joué un rôle clé dans la qualification historique de la Tanzanie pour la Coupe du Monde Féminine de Futsal 2025. Sa vivacité, sa lecture du jeu et sa capacité à évoluer dans les petits espaces en font une pièce précieuse dans l'entrejeu des Twiga Stars, aussi à l'aise sur gazon que sur parquet.

Le sélectionneur

Bakari Shime est aujourd'hui la figure centrale du projet de développement du football féminin en Tanzanie. Formateur rigoureux et visionnaire, Shime s'est donné pour mission de structurer durablement le football féminin dans son pays, en mettant l'accent sur l'identification précoce des talents, la formation technique et la progression collective.

À la tête de la sélection A, il a imprimé une philosophie de jeu basée sur la discipline, la combativité et l'exploitation des qualités physiques et techniques de ses joueuses. Il a notamment lancé plusieurs jeunes issues des sélections U17 et U20, à l'image de Clara Luvanga, symbole de cette nouvelle génération dynamique.

Ambitions et analyses du groupe

La Tanzanie évoluera dans le Groupe C, aux côtés de l'Afrique du Sud (tenante du titre), du Ghana et du Mali. Face à des adversaires expérimentés, les Twiga Stars viseront à créer la surprise en s'appuyant sur leur jeunesse et leur détermination. Leur objectif principal sera de franchir la phase de groupes et de démontrer les progrès réalisés ces dernières années.