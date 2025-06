Congo-Kinshasa: Le Congolais Floribert Bwana Chui Bin Kositi désormais bienheureux

Dimanche 15 juin 2025, le natif de Goma, Floribert Bwana Chui, a été déclaré bienheureux par l'Église catholique lors d'une messe solennelle en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs de Rome. Assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans pour avoir refusé de laisser entrer en RDC des vivres avariés, ce laïc contrôleur des douanes est devenu dans son pays, et pour l'Église, une figure charismatique en raison de son courage face à la corruption. Il était aussi impliqué auprès des pauvres de sa ville.

La béatification de Floribert Bwana Chui est un moment très attendu pour de nombreux Congolais, en particulier dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Aline Minani était une amie du jeune contrôleur des douanes, elle est responsable de la Communauté catholique Sant'Egidio à Goma, dont faisait partie Floribert et au sein de laquelle celui-ci s'occupait des enfants des rues : « Nous sommes préparés à ce moment avec beaucoup d'émotion, de joie et de reconnaissance à Dieu pour le don de la vie de Floribert pour notre communauté de Sant' Egidio de Goma et partout dans le monde ».

Un exemple de lutte

Derrière la figure de Floribert, cette béatification est vue par beaucoup comme une invitation à lutter contre la corruption. En janvier 2023, le Pape François l'avait d'ailleurs érigé en modèle en rencontrant la jeunesse congolaise à Kinshasa, un message toujours actuel en RDC pour Aline Minani.

« Il a lutté à mains nues contre la corruption, et aujourd'hui, je pense que pour toute la jeunesse congolaise, je pense que c'est une invitation que c'est possible de vivre et de garder sa liberté même devant l'argent. Nous voyons combien de fois le fléau de la corruption pénètre nos institutions, et je pense que Floribert c'est un modèle. Aujourd'hui, avec le climat qui règne dans notre pays, c'est le moment de prendre conscience qu'il faut changer, qu'il faut suivre et emboiter le pas de Floribert Bwana Chui ».

Pour des raisons sécuritaires, la messe de béatification n'a pu se tenir à Goma, mais de nombreux Congolais ont fait le voyage à Rome. C'est le cas de son ami, Juvénal Munobo. Pour l'avocat et ancien député congolais, Floribert Bwana Chui a essayé de donner « jusqu'au sacrifice suprême ».

Floribert Bwana Chui s'est trouvé dans une situation où il aurait pu être tenté justement de prendre la corruption, c'est-à-dire de prendre l'argent, de ne pas appliquer les normes de conformité comme un commissaire aux avaries, parce que c'est lui qui était appelé à constater si les marchandises étaient à autoriser pour la commercialisation. Mais lui, il a vu qu'il fallait prévenir, qu'il fallait interdire la commercialisation de ces marchandises pour préserver la santé de la population, pour que des marchandises avariées ne puissent pas causer de maladie. Il essaie de donner jusqu'au sacrifice suprême et comme l'a dit le cardianl Ambongo, c'est un appel à plus d'engagement pour ceux qui dirigent et à plus d'engagement pour les congolais, pour instaurer une bonne gouvernance et une transparence dans la gestion de la chose. Mais il était membre très actif de la communauté de Sant'Egidio, qui est l'une des communautés catholiques, et il assistait les pauvres, les enfants de la rue à leur donner à manger et à leur donner une école. Donc il était très actif dans le cadre de son association.

D'autres prélats congolais étaient présents, à commencer par Mgr Willy Ngumbi, l'évêque de la capitale du Nord-Kivu et le cardinal Ambongo, l'archevêque de Kinshasa.