Algérie: La FAF définit les modalités d'accession et de relégation de la saison 2025-2026

Alger — La Fédération algérienne de football (FAF), a défini les modalités d'accession et de relégation pour la saison 2025-2026 des différents paliers de compétition, selon une circulaire adressée ce dimanche aux différentes ligues.

L'instance fédérale, a adopté, lors de la réunion de son Bureau fédéral tenue le 31 mai 2025 à Oran, une série de modifications relatives aux mécanismes d'accession et de relégation entre les différents niveaux de compétition. Ces mesures entreront en vigueur à la fin de la saison 2025-2026.

En Ligue 1 professionnelle, trois clubs seront relégués en fin de saison (les équipes classées 14e, 15e et 16e), conformément à la nouvelle version du règlement du football professionnel approuvée le 30 avril 2025, remplaçant l'ancien système de deux relégations.

Trois clubs accéderont à la Ligue 1 depuis la Ligue 2 amateur. Les deux premiers de chacun des groupes "Centre-Est" et "Centre-Ouest" seront promus directement, tandis que le troisième ticket sera attribué à l'issue d'un tournoi de promotion.

"Ce mini-tournoi réunira les équipes classées 2e et 3e de chaque groupe, opposées en demi-finales croisées, suivies d'une finale entre les vainqueurs. Les rencontres se joueront sur terrain neutre, sans prolongation, et seront départagées aux tirs au but en cas d'égalité", précise la même source.

Par ailleurs, les clubs classés aux 14e, 15e et 16e places de chaque groupe de la Ligue 2 amateur seront relégués vers le championnat Inter-régions.

Dans le troisième palier (inter-régions), les clubs terminant premiers des six groupes du championnat accéderont en Ligue 2 amateur. A l'inverse, trois clubs (classés 14e, 15e et 16e) par groupe seront relégués vers les championnats régionaux.

La structuration future des groupes inter-régions (Est, Centre-Est, Centre-Ouest, Ouest) sera ajustée en intégrant les champions des ligues régionales (Annaba, Constantine, Batna, Alger, Blida, Oran, Saïda), ainsi que les meilleurs deuxièmes, selon les places disponibles, pour constituer quatre groupes de 16 équipes, conformément à l'article 69 du règlement des compétitions amateurs.

Enfin, les modalités d'accession/relégation entre les groupes Sud-Est et Sud-Ouest du championnat inter-régions et les ligues régionales de Béchar et Ouargla ont également été précisées afin d'assurer un effectif de 16 clubs par groupe.