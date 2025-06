Algérie: Le ministère de la Justice lance des sessions de formation au profit des magistrats et fonctionnaires

Alger — Le ministère de la Justice a lancé des sessions de formation au profit des magistrats et fonctionnaires, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

A cet effet, deux magistrats participeront, en Allemagne, à une visite d'études sur "la coopération internationale et l'échange de connaissances en matière de lutte antiterroriste".

Cette visite vise à "échanger les expertises et les connaissances entre les participants, à renforcer la coopération internationale et à établir des contacts entre les responsables chargés de l'application de la loi de différents pays", mais aussi à passer en revue "des modèles réussis de coopération entre les autorités nationales et internationales de lutte antiterroriste", précise-t-on de même source.

Des exposés seront présentés sur "le système de lutte antiterroriste ainsi que l'évaluation et la gestion des risques, y compris la lutte contre le discours de haine", sachant que cette visite s'inscrit dans le cadre du programme d'échanges d'informations en matière de lutte antiterroriste et de réponse de la justice pénale que supervise l'Union européenne (UE) pour la formation des services chargés de l'application de la loi.

Dans le cadre de la coopération avec la Cour suprême, une formation sera organisée au niveau de cette instance au profit de 14 magistrats exerçant au niveau des cours de justice, en vue "d'améliorer les connaissances des magistrats en fonction au sein des instances judiciaires en matière de techniques de recours", ajoute le communiqué.

En coordination avec l'Ecole Nationale des Personnels de Greffes (ENPG), 25 fonctionnaires de cours de justice participeront à une session de formation sur "les principes de la comptabilité publique", en vue de "renforcer et de développer les compétences et les qualifications des fonctionnaires chargés de la gestion du service de recouvrement, en leur permettant de mieux assimiler le cadre juridique et les principes fondamentaux de la comptabilité publique".

Par ailleurs, 12 fonctionnaires de l'administration centrale participeront à un cycle de formation à l'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSSEA), portant sur les statistiques, afin de "renforcer et de développer les compétences et les qualifications des fonctionnaires chargés des statistiques, et d'enrichir leurs connaissances, pour une meilleure organisation et un traitement optimal des données".

Au centre régional des archives judiciaires d'Oran, 39 fonctionnaires chargés de la gestion du service des archives prendront part à une session de formation visant à développer leurs compétences, pour une organisation rigoureuse du cycle de vie du document, de son archivage et des procédures de sa numérisation et de sa gestion électronique, selon le communiqué.