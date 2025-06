Cote d'Ivoire: Lutte contre les violences basées sur le genre - Plus de 9 000 cas signalés en 2024

Pour l'année 2024, ce sont 9 607 cas de Violences basées sur le genre (Vbg) qui ont été enregistrés et pris en charge, dont 7 950 femmes et 3 290 enfants. Des données révélées par le directeur de cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, (Mffe) Moussa Diarassouba, lors de la présentation officielle de l'Annuaire statistique 2024 sur la protection de l'enfant et la lutte contre les violences basées sur le genre (Vbg), qui a eu lieu le mercredi 11 juin 2025 au Plateau. Il s'agit d'un document réalisé avec l'appui technique et financier des partenaires du Mffe, parmi lesquels l'Unicef.

Représentant à cette occasion la ministre Nassénéba Touré, le directeur de cabinet, a indiqué que dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme national de développement (Pnd) 2021-2025, 1 736 313 personnes ont été sensibilisées à l'importance de la protection de l'enfant et de la lutte contre les Vbg. Cela, au cours des 4 dernières années.

À l'en croire, grâce aux structures sociales, 32 428 survivantes de violences ont bénéficié d'une prise en charge globale. Parmi elles, a-t-il dit, 4 263 ont été déclarées comme victimes de viol. Au nombre de celles-ci, Moussa Diarassouba a relevé que ce sont 2 261 qui ont reçu rapidement des soins médicaux appropriés, soit 54,31 %. « Ces résultats ne sont pas simplement des statistiques ; ils incarnent l'espoir de vies changées, de souffrances soulagées, et de droits protégés. J'ai la conviction que les données contenues dans cet annuaire seront un outil précieux pour tous les acteurs engagés, de près ou de loin, dans la promotion des droits et du bien-être des femmes, des familles et des enfants de notre pays », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Anne-Sophie, représentante adjointe par intérim de l'Unicef en Côte d'Ivoire, a salué le leadership du Mffe. Elle a qualifié l'annuaire de boussole stratégique indispensable. Pour elle, ces données permettent d'éclairer les décisions, de documenter les progrès.

Selon elle, ces chiffres vont permettre d'ajuster les réponses et d'interpeller les consciences, jusqu'au niveau communautaire. Par ailleurs, le directeur de la Planification, des Études et de la Documentation du Mffe, Losseny Sylla, a indiqué que cet annuaire est un symbole des efforts conjoints entre l'administration, les Ong, les communautés de base et les partenaires financiers.