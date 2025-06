Soudan: Le Premier ministre décide d'un déménagement progressif vers la capitale nationale

Le Premier ministre de transition, le Dr Kamil Idris a annoncé vendredi le début de la relocalisation progressive des ministères et des institutions gouvernementales vers la capitale nationale, Khartoum, selon un calendrier bien pensé qui prend en compte les aspects administratifs, techniques et des ressources humaines, et assure la continuité de la prestation de services sans interruption, en plus de soutenir les plans de réhabilitation des infrastructures de la capitale.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la vision nationale visant à renforcer la gouvernance et à parvenir à un développement équilibré, conformément aux plans stratégiques visant à renforcer le rôle de la capitale nationale en tant que centre administratif intégré et à alléger la pression administrative et de service sur Port Soudan, la capitale administrative temporaire./ OSM