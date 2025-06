Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a inauguré une section d'exposition permanente au Musée des Sciences.

<strong>Addis-Abeba, le — : - L'inauguration officielle de la section d'exposition permanente du Musée des Sciences a eu lieu en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.

Cette étape importante comprend cinq espaces d'exposition immersifs axés sur l'intelligence artificielle, le changement climatique et la réponse de l'Éthiopie, l'agriculture, l'hydroélectricité, l'aéronautique et l'aviation, témoignant de l'engagement du pays à mettre la science et la technologie au service du développement.

Le dôme du planétarium, une première en son genre, a également été dévoilé, selon le bureau du Premier ministre.

D'une superficie de plus de 1 000 mètres carrés et d'un diamètre de 36 mètres, le dôme est équipé d'une technologie de projection numérique 4K de pointe et peut accueillir plus de 200 visiteurs simultanément.

Le planétarium offre des images haute résolution époustouflantes qui rapprochent l'univers comme jamais auparavant, a ajouté le bureau du premier ministre.

Le Musée des Sciences est désormais officiellement ouvert au public : un lieu d'exploration, d'apprentissage et d'inspiration.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que toute personne souhaitant créer, voir et expérimenter l'avenir devrait visiter l'exposition permanente du Musée des Sciences, une vitrine inspirante en préparation depuis deux ans.

J'encourage humblement nos jeunes à profiter de cette incroyable opportunité d'apprendre et de s'épanouir en visitant l'exposition pendant cette saison des pluies », a dévoilé le Premier ministre