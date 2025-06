Soudan: Protocole d'accord pour la formation professionnelle des femmes et des jeunes femmes dans l'État de la mer Rouge

Un protocole d'accord a été signé dimanche entre le ministère de l'Éducation et de l'Orientation et la « Coalition Soudanaise pour l'Education pour Tous » pour mettre en œuvre un projet de formation professionnelle pour les femmes et les jeunes femmes dans l'État de la mer Rouge.

Le projet vise à répondre aux besoins des femmes et des filles touchées par le conflit et le déplacement dans l'État de la mer Rouge grâce à la mise en œuvre d'un programme intégré qui comprend une formation technique et un renforcement des capacités pour mettre en œuvre des projets générateurs de revenus et améliorer les moyens de subsistance dans les domaines de la fabrication de savon, de la couture et de la broderie à la main, du recyclage des déchets plastiques, de la transformation des aliments, de la fabrication du cuir et de l'électricité domestique de base.

M. Naji Mansour, directeur général de la Coalition, a déclaré que le projet vise à former 500 femmes et que 250 femmes possédant des objets d'artisanat artistique seront liées à des sociétés coopératives. Le projet vise à renforcer l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles des communautés déplacées et d'accueil de l'État en leur fournissant des compétences professionnelles et en les mettant en relation avec des sociétés coopératives qui garantissent des revenus durables. Il a souligné que le projet cible les États de la mer Rouge et de Gedaref.

Il a ajouté que le protocole d'accord spécifiait les engagements des parties signataires, à savoir le ministère de l'Éducation et de l'Orientation, la Coalition soudanaise pour l'éducation pour tous, la Commission d'aide humanitaire de l'État et ONU Femmes. Le projet se poursuivra jusqu'au 31 août 2025 et des ustensiles de cuisine ainsi qu'un sac seront distribués pendant le projet.

De son côté, le Directeur Général du Secteur de l'Education, M. Hashim Ali Issa a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à la Coalition Soudanaise pour l'Education pour Tous, le partenaire qui soutient les programmes du Ministère et contribue à toutes les activités et projets du Ministère de l'Éducation et de l'Orientation, appréciant leurs efforts pour construire un meilleur avenir pour les générations futures.