Soudan: L'ambassadeur du pays à Téhéran - La communauté soudanaise va bien et un plan a été mis en place pour évacuer ceux qui le souhaitent

L'ambassadeur du Soudan en Iran, Abdel Aziz Hassan Saleh a confirmé que la communauté soudanaise en Iran se porte bien et qu'il n'y a pas de blessés parmi eux à la suite des événements en cours dans ce pays.

L'ambassadeur Saleh a expliqué dans une déclaration à l'agence de presse soudanaise que l'ambassade a élaboré un plan pour évacuer les membres de la communauté qui le souhaitent, en coordination avec les autorités compétentes des deux pays. Le plan sera mis en oeuvre pour ceux qui souhaitent aider les autorités iraniennes, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, les ambassades soudanaises dans certains pays de la région et l'Autorité des affaires des expatriés soudanais. Il a ajouté que la mission a informé tous les membres de la communauté de ce plan.

L'ambassadeur Saleh a exprimé sa gratitude à Son Excellence le général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil de souveraineté et commandant en chef des forces armées, pour son intérêt et son suivi de la situation de la communauté. Il a également exprimé sa gratitude au Dr Kamil Idris, Premier ministre, pour son contact avec l'ambassade et son intérêt pour la communauté et l'ambassade, qui a eu un grand impact sur la population. Il a également apprécié ses directives et la confirmation de son suivi et de son soutien au plan d'évacuation des citoyens élaboré par l'ambassade.