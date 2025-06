Cote d'Ivoire: Promotion de l'inclusion financière - Un espace dédié aux souscripteurs des produits d'épargne du Trésor public inauguré

Le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Ahoussi Arthur, a inauguré le jeudi 12 mai 2025, un espace dédié aux potentiels souscripteurs des produits d'épargne du Trésor. Baptisé "Bdt Invest", cet espace flambant neuf est logé dans les locaux du siège de la Banque des dépôts du trésor public à Abidjan-Plateau.

Après la rénovation des locaux du siège de la Banque en décembre 2024, le Trésor public offre à nouveau un espace propice à tous ceux qui voudront fructifier leur épargne. Toutes ces innovations, à n'en point douter, apportent une plus-value à l'essor de la modernisation du service public et contribuent à la promotion de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire.

Le directeur général du Trésor public a félicité Soro Yerdjouma, directeur de la Banque des dépôts du trésor public et l'ensemble de ses collaborateurs pour l'initiative. Ceux-ci, a-t-il ajouté, s'approprient ainsi le thème de l'année, à savoir « Mobilisation optimale des ressources intérieures, un enjeu de performance des services du Trésor public ». L'inauguration de cet espace, a rappelé le directeur général, s'inscrit dans la volonté du Trésor public de contribuer à l'accroissement de la mobilisation de l'épargne privée. Le Trésor public entend ainsi garantir à sa clientèle la réponse idéale à ses attentes et besoins.

Peu avant, le directeur de la Banque des dépôts du Trésor public a exprimé sa gratitude au directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique pour le soutien et traduit sa joie pour l'aboutissement de ce projet innovant. Avant de souligner que ses collaborateurs et lui restent déterminés à accompagner encore plus efficacement la dynamique de modernisation et de digitalisation engagée au Trésor public pour une plus grande satisfaction des citoyens.

Confortablement accueillis et entretenus par des agents à l'espace "Bdt Invest", les clients, potentiels souscripteurs, peuvent, en fonction de leur capital, opter, soit pour les Bons, soit pour les Obligations. Les Bons du Trésor sont des titres de créances représentant un emprunt de l'Etat auprès d'investisseurs-épargnants. Les maturités de ce moyen d'investissement à court terme sont de trois, six, neuf et douze mois. Respectivement avec un taux d'intérêt annuel de 3,75%, 4,75%, 4,85% et 5%.

Quant aux obligations, ce sont des créances sur l'Etat de Côte d'Ivoire dont la durée de souscription maximale est de 5 ans. Ces titres procurent au souscripteur une rémunération allant jusqu'à 8,25% du capital souscrit. La Banque des dépôts du trésor public affiche plus que jamais sa stature de banque de proximité, prête à répondre davantage aux attentes de toutes les populations ivoiriennes, toute catégorie sociale confondue.