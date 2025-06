Tunisie: Aujourd'hui, la Sixième ! - Des milliers d'élèves en lice ce matin

Une fois la session principale du Bac terminée, c'est au tour de nos écoliers de la Sixième d'affronter les épreuves du concours d'admission dans les collèges pilotes du 16 au 18 de ce mois.

Ce concours est prévu les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 juin 2025. Notons que le concours de l'année dernière s'était déroulé les 20, 21 et 22 juin 2024. Ce décalage s'explique par la coïncidence avec la fête de l'Aïd El Kebir. C'est ce qui a bousculé le calendrier des trois examens nationaux (Bac, Sixième et Neuvième).

Les épreuves

Toujours est-il que nos élèves de Sixième se présenteront en force cette année. En effet, l'augmentation par rapport à l'année précédente est de 5.113 candidats. Pour cette année, on s'attend à la participation de plus de 64.000 élèves. La part des filles est d'environ 55%, soit 35.127 contre 45 % environ de garçons, soit 28.938. Il serait bon de savoir que pour 2024, le nombre de candidats s'était situé autour de 58.952.

À l'exception de ces variations statistiques, le programme de cet examen reste le même. Ainsi, les trois jours prévus comprendront cinq matières. C'est ainsi que le lundi 16, les candidats passeront la première épreuve, à savoir l'arabe, de 8h à 9h. Une petite pause de 30min leur sera accordée avant de passer à l'épreuve d'anglais de 9h30 à 10h15.

Le mardi 17 juin 2025, ce sera au tour du Français de 8h à 9h. Il sera suivi, après une pause de 30min, de l'éveil scientifique de 9h30 à 10h30.

Quant au dernier jour, le mercredi 17 juin, nos écoliers plancheront sur l'épreuve de maths de 8h à 9h.

Résultats le 4 juillet

Il est important de noter, par ailleurs, que le taux de participation à ce concours est plus élevé que pour la Neuvième (Diplôme de fin d'études de l'enseignement de base). En effet, cette étape (la Sixième) représente, pour les élèves et leurs parents, une étape charnière dans le cursus scolaire.

Bien sûr, les élèves qui ne participent pas à ces épreuves n'ont rien à perdre. S'ils remplissent les critères de passage, ils seront inscrits dès l'année prochaine en 7ᵉ année de base dans un collège normal. Par contre, ceux qui auront les meilleures moyennes au concours pourront accéder à l'un des 28 collèges pilotes.

À cet effet, le ministère de l'Education a rendu publique, dernièrement, la capacité offerte dans ces établissements pour l'année scolaire 2025-2026. Il y aura 3.850 places au profit des élèves par ordre de mérite.

Le principe retenu consiste en une moyenne égale ou supérieure à 15/20.

Toutefois, le ministère peut recourir à des dérogations comme il l'a fait durant certaines années passées en descendant à une moyenne inférieure à 15/20 si la capacité d'accueil n'est pas atteinte. Mais cette mesure est exceptionnelle.

En tout cas, on sera fixé d'ici la proclamation officielle des résultats le dimanche 4 juillet 2025. Mais on sait que les SMS parviendront plus tôt.

28 collèges pilotes

Le taux de réussite en 2024 était de 39.67 % contre 36.15 % en 2023 mais le taux des admissibles n'était que de 6.24 %.

Un coup d'oeil rétrospectif nous apprend, par exemple, que ce taux d'admission s'est maintenu entre 7.4 % 8.1 % au cours de 2010-2014 avec un pic de 8.8 % en 2011.

En matière de performance, on a enregistré, pour la dernière session, 4.339 candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15/20. Or, il n'y avait que 3.680 places à pourvoir.

Pour cette année, les candidats admissibles pourront continuer leurs études dans l'un des 28 collèges pilotes répartis à travers le pays. Ceux du Grand Tunis sont en régime demi-pension et peuvent accueillir 975 élèves. Dans le reste des gouvernorats, les collèges concernés fonctionnent en mode pension complète et offrent les 2.875 autres postes.

Notons que c'est le collège pilote de Sousse qui propose le plus grand nombre de places (250) tandis que la capacité des gouvernorats comme Zaghouan, Tozeur, Tataouine et Kébili ne dépasse pas les 50 pour chacun d'entre eux.