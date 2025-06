Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire numérique 2030 - Ibrahim Kalil Konaté présente une stratégie ambitieuse à VivaTech

À l'occasion de VivaTech 2025 qui se tient du 9 au 14 juin, à Paris, Ibrahim Kalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, a échangé avec le confrère "Age numérique" pour présenter le plan mis en place par le gouvernement ivoirien en vue d'accélérer la transformation digitale du pays, renforcer l'inclusion numérique et impulser une dynamique économique durable. Fraternité Matin propose les grandes lignes de cet entretien.

La Côte d'Ivoire entend s'imposer dans l'environnement numérique et digital dans la sous-région. Cela part d'une vision très claire affichée par le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara. Conduisant une délégation à Paris où se tient le forum Vivatech, le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, ne s'est pas fait prier pour présenter cette vision qui est portée par la Stratégie nationale de développement du numérique.

Cet instrument, à en croire le ministre, vise à soutenir la croissance économique, améliorer la qualité des services publics, accroître la compétitivité des entreprises, offrir de nouvelles perspectives socio-économiques à nos populations et accélérer aussi l'atteinte des Objectifs de développement durable (Odd). Il s'agit là, a-t-il déclaré à la presse, « de positionner la Côte d'Ivoire comme un hub numérique régional ».

« Pour ce faire, la transition numérique que nous menons en Côte d'Ivoire est structurée autour d'une vision ambitieuse et d'une stratégie multisectorielle, mobilisant d'importants investissements, mais aussi avec une forte volonté politique. Elle vise à moderniser notre administration, stimuler l'innovation. Ce qui explique notre présence à Paris, à VivaTech avec plusieurs Startups ivoiriennes. Mais pour parvenir à un véritable hub numérique régional, nous travaillons aussi sur le renforcement de la cybersécurité, avec la création récente de l'Anssi et son opérationnalisation en cours. Et nous mettons un accent particulier sur le développement des compétences numériques afin de garantir une inclusion numérique pour tous nos concitoyens et toutes les populations vivant sur notre territoire national », a-t-il indiqué.

En effet, selon le ministre Kalil Konaté, cette Stratégie nationale du numérique repose sur sept piliers fondamentaux, à savoir : des infrastructures numériques, à travers le déploiement massif de la fibre optique (5 207 km déployés par l'Etat), la création de Data centers dont un Data center national (le projet est en cours), et surtout l'amélioration de la connectivité notamment dans les zones rurales avec l'un de nos grands projets en cours, le Pncr qui est le Programme national de connectivité rurale qui vise à connecter d'ici la fin de l'année 2025, environ 500 localités encore situées en zones blanches.

Le deuxième pilier concerne les services numériques, c'est-à-dire la digitalisation des services publics, le développement de l'administration électronique (e-Gouv), l'interopérabilité des systèmes et la simplification des démarches administratives pour les populations et les entreprises.

Le troisième axe de la stratégie vise à faire la promotion de l'inclusion financière à travers des solutions de paiement et d'accès aux services bancaires dématérialisés.

Le renforcement des compétences numériques (la formation des jeunes et des femmes aux métiers du numérique, et le développement de programmes d'alphabétisation digitale) ; l'amélioration de l'environnement des affaires (cadre réglementaire, soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat, notamment via la loi sur les startups (la Start-up Act adoptée en 2023 et la création de fonds d'innovation) ; le soutien à la recherche, à l'adoption des technologies émergentes (IA, blockchain, 5G), et aussi un soutien à la création de laboratoires d'innovation comme nous sommes en train de l'initier dans le domaine de l'IA, constituent des piliers de la stratégie nationale. Il faut y adjoindre la lutte contre la cybersécurité et la confiance numérique, notamment avec la mise en place d'une infrastructure de sécurité robuste, la création d'un centre des opérations de sécurité, et la promotion de la souveraineté numérique.

En perspective

Kalil Konaté rappelle que la vision du Président Ouattara « est de faire de l'économie numérique un secteur transversal, moteur de la dynamique économique et de la création d'emplois ». D'où la mise en oeuvre des politiques visant à intégrer les technologies numériques dans tous les secteurs économiques, favorisant ainsi une transformation structurelle de l'économie ivoirienne.

« Je peux donc affirmer que la Côte d'Ivoire soutient sa transition numérique par des investissements publics conséquents, des projets innovants ciblant l'inclusion numérique et la formation, ainsi que par le développement d'infrastructures numériques, contribuant ainsi à une croissance économique robuste prévue effectivement à 6,5 % en 2025 », confirme-t-il.

Ajoutant qu'en matière d'investissements et de financement, le gouvernement combine une politique d'économies budgétaires ciblées, un effort fiscal temporaire sur les grandes entreprises, et un maintien des investissements prioritaires pour concilier un haut niveau d'investissement public avec la maîtrise progressive de la dette publique.

En cela, la mise en oeuvre du Projet d'appui au renforcement de l'administration électronique (Parae) va contribuer à l'amélioration de la gouvernance : en rendant les services publics plus transparents, rapides et accessibles, et renforçant la confiance des citoyens dans l'administration et à lutter contre la corruption administrative.

Pour lui, la digitalisation doit permettre de simplifier les procédures administratives, réduisant ainsi les coûts et les délais pour les individus, les entreprises et l'administration elle-même (centrale, déconcentrée et locale) ainsi qu'au renforcement des infrastructures digitales pour garantir une meilleure connectivité et une meilleure performance des services numériques.

.....................................................................................................................................

Dynamisme des startups ivoiriennes

L'écosystème des startups ivoiriennes a connu ces dernières années une dynamique très encourageante. « On dénombre près de 300 startups numériques actives, avec une diversification des secteurs couverts : fintech, healthtech, edtech, agritech et plus récemment l'IA. Cette montée en puissance est le fruit d'une volonté politique forte, traduite par l'adoption de la Startup Act en 2023, la structuration d'un accompagnement public et l'organisation d'événements de visibilité à l'échelle internationale, comme notre présence à VivaTech », soutient le ministre Konaté. Il annonce aussi les mesures et accompagnements pour soutenir ces Startups, notamment avec la loi Startup Act.

« Nous avons structuré notre action autour du Programme d'accompagnement et de développement des startups (Pads), un dispositif stratégique qui repose sur cinq grands axes complémentaires et cohérents », précise le chef de la délégation à VivaTech.

Selon lui, la visibilité des startups est une priorité pour le gouvernement. La preuve, 10 startups ivoiriennes étaient en immersion en Silicon Valley, 10 autres au Japon pour un voyage d'échange technologique, 20 startups sont à Paris à VivaTech 2025. Il se prépare également "Ivoire Tech Forum" prévu en juillet 2025. « C'est un événement phare à Abidjan qui positionnera notre pays comme un hub régional de l'innovation ».

Le collectif de startups technologiques à fort potentiel (CI20) joue aussi un rôle de catalyseur et de fédérateur tout comme les programmes Boost Capital, CI20 Connect et le Hub Ivoire Tech, l'ancrage pour l'écosystème digital, de l'innovation et du numérique.