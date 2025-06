Cote d'Ivoire: Rémunération des créateurs - Plus de 315 millions FCFA répartis par le Burida au 15 juin 2025

Le Bureau Ivoirien du droit d'auteur (Burida a procédé à une nouvelle répartition des droits au bénéfice des créateurs et ayants droit. Cette opération, effectuée à la date du 15 juin, concerne aussi bien les droits classiques que les droits en attente de déclarations, pour un montant total de 315 296 971 FCFA, réparti entre 3 171 bénéficiaires, a indiqué Yobouet Lasme Léon, Chef de département de la répartition des droits d'auteur au Burida.

Il avait à ses côtés Yao Loukou Norbert, Chef de département de la re partition des droits voisins au Burida, C'était au cours d'une conférence de presse, ce vendredi 13 juin 2025, dans les locaux du Burida sis à Angré 7ème Tranche.

Aussi a-t-il précisé que la répartition s'est structurée autour de deux grandes classes, à savoir, les droits classiques, comprenant (les Droits de Reproduction Mécanique (DRM), les Séances Occasionnelles (SO) et le Call Ring Back Tone (CRBT) et les droits en attente de déclarations, touchant les oeuvres des domaines de l'audiovisuel, la littérature, les arts dramatiques, les arts visuels et la musique

Il a poursuivi pour indiquer que les périodes d'exploitation couvertes portent sur les Drm et So de janvier à mars 2025. Et le Crbt (Orange : novembre à décembre 2024 ; MTN : novembre 2024).

A cela, il faut ajouter les droits en attente, à savoir les oeuvres ayant fait l'objet d'un complément de déclaration au cours du dernier trimestre, dans toutes les disciplines artistiques.

Le montant total de droits repartis, à savoir 315 296 971 FCFA donne 223 397 067 FCFA (droits d'auteur) et 91 899 904 FCFA (droits voisins).