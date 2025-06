Algérie: Boughali reçoit une délégation du parlement centraméricain 'Parlacen'

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a reçu, dimanche à Alger, une délégation du parlement centraméricain "Parlacen", conduite par M. Licona Reyes Nedis Adrian, et ce, dans le cadre du renforcement des relations de coopération parlementaire entre l'Algérie et les Etats de l'Amérique latine, indique un communiqué de l'APN.

A l'entame de la rencontre, M. Boughali a souhaité la bienvenue à la délégation hôte, se félicitant des "efforts consentis en vue de renforcer les liens et de promouvoir la coopération entre le Parlacen et l'APN", précise le communiqué.

M. Boughali a affirmé, à cette occasion, que cette coopération sera "bénéfique pour les deux parties, d'autant plus que l'Algérie, a-t-il ajouté, a un rôle actif au sein de plusieurs organisations régionales et internationales aux niveaux africain et arabe".

M. Boughali a, par ailleurs, souligné que l'Algérie accordait "un intérêt capital" au développement de la diplomatie parlementaire avec les Etats de l'Amérique centrale, notant que ce "rapprochement permettra d'échanger les expertises, notamment dans le domaine législatif".

Le responsable a en outre fait part de "la disposition de l'APN à coordonner et à communiquer avec les Parlements du monde arabe et du continent africain, ainsi qu'avec leurs homologues en Amérique latine".

De son côté, le chef de la délégation M. Licona Reyes Nedis Adrian a adressé "ses sincères remerciements au président de l'APN pour l'hospitalité et le bon accueil", soulignant que les rencontres qu'il a eues en Algérie, aussi bien avec les députés de l'APN ou avec la ministre des Relations avec le Parlement, étaient "fructueuses et importantes". Il a affirmé qu'il oeuvrera à "transférer l'expérience de l'Algérie, notamment dans le domaine de l'autonomisation des jeunes vers son pays", qualifiant cette expérience de "réussie et de singulière".

M. Licona Reyes Nedis Adrian a souligné, par ailleurs, que sa visite en Algérie lui a permis de "s'enquérir de nombreuses pratiques parlementaires sans précédent dans sa région".

Au terme de la rencontre, les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de "poursuivre la coordination et la coopération commune, au service des questions de la paix, du développement et de la complémentarité entre les peuples".

Ont assisté à cette rencontre, le vice-président de l'APN, Moundir Bouden et le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, M. Mohamed Khouane, conclut le communiqué.