Alger — Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Mohamed Khouane, a coprésidé dimanche à Alger une séance de travail, avec son homologue, le président de la Commission des affaires étrangères et de la migration du Parlement centraméricain (Parlacen), Engels Martin Pineda Garcia, a indiqué un communiqué de l'APN.

Lors de cette rencontre, M. Khouane a affirmé que la visite de la délégation du Parlacen en Algérie constitue "une étape historique dans la redynamisation des relations entre les deux parties", soulignant "l'intérêt accordé par le président de l'APN à la promotion et au renforcement de ces relations dans différents domaines", selon la même source.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part le vice-président de l'APN, M. Hani Ahcene, ainsi que les présidents des commissions d'amitié avec les Etats latino-américains et des Caraïbes à l'APN (installées et non installées), le vice-président du Parlacen, M. Licona Reyes Nedis Adrian, et le vice-président de la commission des affaires étrangères et de la migration, M. Carlos Rodolfo Otten Gonzalez, M. Mohamed Khouane a mis l'accent sur "les positions de principe de l'Algérie, fondées sur le soutien aux causes justes dans le monde et le respect du droit des peuples à l'autodétermination", mettant en avant également "l'approche de l'Algérie pour résoudre les problèmes et les crises, que ce soit dans la région du Sahel ou ailleurs".

Pour sa part, M. Engels Martin Pineda Garcia s'est dit "satisfait de cette visite", soulignant "la convergence de vues et de visions entre le Parlacen et l'APN sur de nombreuses questions auxquelles le monde est confronté", exprimant, dans le même contexte, "la volonté de renforcer et de promouvoir la coopération entre les deux parties".

Avant la clôture de la séance de travail, les deux parties ont passé en revu "les points de vue sur les différentes questions d'intérêt commun", soulignant leur "pleine disponibilité" à "jeter les bases d'une coopération parlementaire entre le Parlacen et l'APN, contribuant ainsi au soutien des causes justes et à la réalisation des intérêts communs".

La délégation du Parlement centraméricain est arrivée en Algérie vendredi pour une visite officielle de trois jours.